La emotiva carta de despedida de Oltra del Granada

El técnico José Luis Oltra, destituido como entrenador del Granada, aseguró este martes que acata la decisión que ha tomado el club, pero que no merecía ser despedido porque está "convencido" de que el equipo iba a lograr el ascenso a Primera División con él al frente.



"Es un momento duro y difícil, es una sorpresa porque es una decisión que no me termino de creer, que no me esperaba por la clasificación del equipo y porque a pesar de las últimas tres derrotas el equipo está vivo y compitiendo bien", indicó Oltra en su rueda de prensa de despedida.



Posteriormente publicó esta carta de adiós en su web personal:



Es este un momento duro y difícil pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir adiós a mi etapa en el Granada con unas reflexiones. Reflexiones que se resume en dos palabras sorpresa y gracias. Sorpresa por lo sucedido y agradecimiento a todos los que han estado a mi lado en estos meses en el Granada.



Sorpresa porque no me lo esperaba, y porque aunque acato y respeto la decisión creo que no me lo merezco. Y creo que no me lo merezco porque estamos dentro del objetivo (quintos) pero sobre todo por el convencimiento de la plantilla y el cuerpo técnico de conseguirlo. Llega el momento decisivo de la temporada y pese a los tres resultados negativos el equipo estaba vivo, con ganas y con confianza en el trabajo; y profesionalidad de todos para volver a Primera. Estábamos fuertes y convencidos.



En estos meses lo he dado todo con pasión y profesionalidad y he sentido la identidad del Granada como mi propia identidad. He tomado todas las decisiones (algunas acertadas, otras equivocadas) siempre pensando en lo mejor para el club.



Gracias a la plantilla por su profesionalidad y comportamiento. Grupo unido, comprometido al que ha sido un orgullo entrenar.



Gracias a los técnicos por su ayuda y trabajo. Gente preparada que se ha volcado con nosotros y no solo a los del primer equipo, también a los del filial y la cantera.



Gracias a todos los empleados del club, sobre todo a los más cercanos (servicios médicos, prensa, delegado, utilleros, jardineros, mantenimiento, informáticos, seguridad, cocineros) y resto de personal del club y oficinas por todo lo que me han dado y facilitado mi trabajo.

Gracias a la afición, ejemplo de pasión y sentimiento, por su calor, apoyo y comprensión.



También gracias al Consejo por su apoyo y confianza hasta ayer.



Y a los medios de comunicación por el trato y respeto.



Me llevo muchas cosas de Granada y del Granada. El cariño de la gente, el calor de la ciudad y amigos que ya lo serán para siempre. Me llevo el orgullo de haber entrenado a este gran club.



Me voy siendo del Granada y mandando un mensaje de tranquilidad y confianza a los jugadores, de suerte al nuevo técnico y de seguridad en que se va a conseguir el objetivo a la afición.





Los responsables del club han decidido que hoy acabe mi etapa en el @GranadaCdeF . Mañana haré una rueda de prensa para despedirme pero no puedo dejar de agradecer todas las muestras de apoyo que he recibido y sigo recibiendo. Gracias. pic.twitter.com/WoynFFG0W7 — José Luis Oltra (@OltraJL) 19 de marzo de 2018