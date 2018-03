"Tenemos que ascender porque se lo merecen todo"

El CD Castellón ha llevado a cabo en Castalia el acto de presentación del abono 12.701 que, tal y como se informó en su día, se otorgará a Su Majestad el Rey Felipe VI. Con esta cifra, el conjunto albinegro se proclama como el club con más abonados en toda la historia de Tercera División. De hecho, al cierre de esta edición el número global de abonados de la entidad albinegra era ya de 12.717

El grupo de cuatro propietarios de la entidad compuesto por Pablo Hernández, Ángel Dealbert, Alfonso Hernández y Vicente Montesinos, han posado sobre el césped del coliseo albinegro con dos cartones pluma –uno en blanco y otro en negro- bajo el lema «Gràcies afició» y con el número 12.701, con el fondo de los nombres de los aficionados que esta temporada han obtenido su abono del conjunto orellut. Ha sido un acto simbólico de agradecimiento a los aficionados que, pese a tener al equipo en Tercera, han querido mostrarle su respaldo esta campaña con el objetivo de regresar cuanto antes a Segunda División B. Por ello el presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha destacado la implicación del aficionado albinegro. «Entramos aquí con unas expectativas y se han superado. Ya se consiguió el récord de abonados en toda la historia del club y ahora se ha entrado en la historia gracias a la afición que tenemos».

Por su parte, actual futbolista del Leeds United y copropietario del CD Castellón, Pablo Hernández, no ha querido perderse tampoco el acto aprovechando el descanso de la competición debido a los compromisos de las selecciones nacionales y los días libres que tenía para poder viajar a España: «Es un día muy bonito y no me lo podía perder. Sigo al club desde la lejanía y esta afición debe estar como mínimo en Segunda División».



Dealbert, desde dentro

Quien vive el día a día de la entidad más que nadie es Ángel Dealbert, que esta temporada decidió enfundarse la elástica albinegra, la misma que le vio nacer como futbolista profesional. «Es una situación que tenía que vivirla en primera persona. Castellón y el resto de la provincia han respondido increíble y tenemos que ascender este año porque se lo merecen todo».

El plazo para darse de alta como abonado sigue abierto y así como la campaña inicial se denominó ´Centurión´, actualmente el club ofrece abonos de media temporada bajo la denominación ´Orellut´ a la venta por un precio de 100 euros en cualquier localidad de las que todavían quedan libres en el campo. Cabe recordar que el mencionado abono de media temporada no incluye un hipotético ´play-off´ y a diferencia del abono ´Centurión´ no tiene validez hasta el año del centenario para una afición que al margen de en Castalia, también ha protagonizado esta campaña desplazamientos masivos.