La FIFA prohíbe a Munir jugar con Marruecos

Munir El-Haddadi no podrá disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018 a no ser que Julen Lopetegui lo convoque con España, cosa que no parece probable. La FIFA ha denegado la petición de la federación marroquí al debutar el jugador del Barcelona con La Roja en 2014.

Munir y el ente federativo intentaron unir sus caminos una vez Marruecos selló su clasificación para el Mundial tras veinte años sin hacerlo, ya que el jugador dispone de la doble nacionalidad. El futbolista tras una cesión más agria que dulce en el Valencia CF no entra en los planes de Lopetegui, en parte, también por su discreta temporada ahora en el Deportivo Alavés.

Un año después de iniciar los trámites con la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener la licencia, ahora el máximo organismo del fútbol le deniega esa posibilidad a la selección marroquí.

Munir, que solo ha jugado un partido con la selección española, se estrenó con La Roja en septiembre de 2014. Vicente Del Bosque le hizo disputar trece minutos en un encuentro oficial contra Macedonia para asegurarse la nacionalidad competitiva por España de una de las perlas de la Sub-21 y del FC Barcelona en ese momento. El delantero con tan solo veinte años cumplía su sueño de debutar con España.



Sin embargo el propio ex seleccionador reconoció su cuota de culpabilidad por la encrucijada deportiva a la que se estaba enfrentando el delantero del Alavés: "Le he hecho una faena y creo que es mi culpa", explicaba hace ya algún tiempo Del Bosque sobre ese efímero paso por la selección nacional.

Pese a las apelaciones por parte de 'Los leones del Atlas' al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), estos las retiraron posteriormente dado que el caso seguía su curso en la FIFA y no tenían ya demasiadas esperanzas en que prosperara.