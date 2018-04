Descomunal rejonazo de Guardiola a Raiola

Nueva polémica en la que se ve inmerso Pep Guardiola. Pese a estar a un paso de cerrar el título de la Premier

League (si ganan al United lo conseguirán), el técnico catalán ha aprovechado la rueda de prensa previa al duelo contra José Mourinho para responder contundentemente a Mino Raiola, agente de Zlatan Ibrahimovic o Paul Pogba entre otros.

Pese a que trató de contenerse, Guardiola acabó explotando. "Estoy de acuerdo con Raiola. Al final, descubrió mi secreto: soy un hombre malo. Soy un cobarde. Nunca he hablado con él así que no sé de donde viene su opinión. Quizás de Ibrahimovic", comenzó y prosiguió: "Hace dos meses me ofreció a Pogba y Mkhitaryan. ¿Por qué me los ofreció? Si soy un hombre malo, debe proteger a sus jugadores y no llevarles con una persona como yo, con un perro. Compararme con un perro está mal. Hay que respetar más a los perros".

Mino Raiola, con quien mantiene una disputa pública desde el desencuentro de Ibrahimovic con Guardiola en el Barcelona, tildó de "perro" y una "mala persona" al 'citizen'.

Regresando al plano deportivo, el City podría proclamarse campeón de la Premier este sábado cuando reciba al Manchester United, su eterno rival y principal perseguidor por el título, en el derbi de la ciudad del norte de Inglaterra. De conseguirlo, los 'Citizens' se convertirían en el equipo que más temprano ha conquistado el trofeo, superando al United de la temporada 2000/2001, que bajo los mandos de Sir Alex Ferguson se hizo con el campeonato a cinco jornadas del final.

"Estamos cerca de ser campeones. Es una coincidencia porque es un derbi, pero no importa. Tenemos que estar concentrados en lo que tenemos que hacer y ganar el partido", explicó.

Además, Guardiola, que vio como su equipo fue arrollado por el Liverpool el pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions, reflexionó sobre la contundente derrota por 3-0 y afirmó que durante los 20 últimos minutos de la primera parte, el Liverpool "fue superior", pero que en los primeros 25 de la segunda, el City "estuvo muy bien".

"La puerta casi está cerrada, pero aún hay esperanza. Hay espacio para colarnos y lo vamos a intentar", expresó el español. Respecto al duelo con el United y los cambios que pueda realizar sobre el compromiso de Champions, Guardiola no quiso desvelar sus intenciones y manifestó que evaluarán la condición física de los jugadores después del entrenamiento de esta tarde.

Tampoco quiso pronunciarse sobre la vuelta al equipo del argentino Sergio Agüero, lesionado de la rodilla y sin competir desde hace más de un mes. "Tenemos entrenamientos esta tarde y ahí veremos su condición física", finalizó Guardiola.