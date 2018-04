Insultos racistas de Alejo a un ex del Valencia

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo". Esa frase tan recurrente no parece que vaya a aplicarse a este cuento, ya que las redes sociales han alimentado sustancialmente la polémica tras el insulto racista de Iván Alejo, jugador del Eibar, a Andrés Guardado, del Betis. El jugador pucelano, que claramente tampoco domina la geografía, llamó "sudaca" al exjugador del Valencia CF. El término, empleado despectivamente para señalar a las personas originarias de Sudamérica, en ningún caso podría aplicarse a México. Pero esa es otra asignatura.

El caso es que Alejo se ha disculpado públicamente: "Después de lo ocurrido ayer me gustaría pedir perdón a Andrés Guardado, a todo el mundo del fútbol y a todo el que se haya sentido ofendido. Es algo que no debería ocurrir nunca y me avergüenzo de ello. Es un momento en el que estamos a muchas pulsaciones. No volverá a ocurrir". Rectificar es de sabios... aunque más de sabios es no equivocarse.