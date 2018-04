Horario y dónde ver los partidos de vuelta de cuartos de final del Madrid y Sevilla

Llega el momento decisivo. La vuelta de los cuartos de final de la Champions League para Real Madrid y Sevilla, que se medirán a Juventus y Bayern. Tras la eliminación del Barcelona a manos de la Roma, este miércoles juegan los otros dos equipos españoles de la competición.

Los de Zidane tienen el cartel de favoritos tras el 0-3 de la ida. El Real Madrid buscará hacer valer en el Santiago Bernabéu sin sustos ni despistes su gran ventaja lograda en Turín la semana pasada y certificar su presencia por octavo año consecutivo en las semifinales de la ante una Juventus que tiene ante sí el enorme y casi imposible reto de levantar un 0-3.

El conjunto blanco, tras empatar en LaLiga en el derbi ante el Atlético de Madrid, no quiere oir hablar de que ya está sentenciado su pase a semifinales. "Todo el mundo piensa que ya hemos ganado, que estamos en la semifinal. Esto no lo tenemos que pensar. No estamos en semifinales. He sido tajante antes y ahora también. Todo el mundo piensa que vamos a estar en semifinales y a ganar la Champions, pero nos jugamos toda la temporada en los partidos que vienen adelante", confesó Zidane.

Los sevillistas, por su parte, afrontan en Alemania con el desfavorable 1-2 de la ida, están pendientes de la evolución de su forma física hasta cuatro jugadores, dos de ellos lesionados el sábado en la visita al Celta de Vigo, donde el equipo andaluz cayó por un rotundo 4-0.



Horario y dónde ver los partidos

Real Madrid -Juventus: El choque se juega este miércoles 11 de abril en el Santiago Bernabéu a las 20:45 horas y se podrá seguir a través del canal de pago beIN Sports. También se podrá seguir en directo a través de la web de Superdeporte.es

Bayern - Sevilla: El duelo se disputa este miércoles 11 de abril en Alemania a las 20:45 horas y se podrá ver en el canal de pago beIN Sports. También se podrá seguir en directo a través de la web de Superdeporte.es