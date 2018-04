Valverde: "Es un palo duro pero quedan dos títulos"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que la derrota contra la AS Roma (3-0) y la eliminación en los cuartos de final de la Champions League es algo "doloroso" y más tras la ventaja de 4-1 de la ida, un "palo duro" que conlleva volver a quedarse fuera de las semifinales por tercera campaña consecutiva.

"Es un palo duro. En absoluto hemos venido a defender, la intención era ganar. Pero ellos han estado fuertes y han presionado y no hemos superado su presión. Es una derrota dolorosa, nos duele mucho a nosotros y a nuestra gente. Teníamos ilusión de ganar y nos toca quedarnos en el camino de manera inesperada", lamentó en rueda de prensa.

Valverde reconoció que fue un "día malo" para su equipo y para él. "Ha sido un día malo, no hemos tenido ocasiones ni llegada salvo al final. La clave ha estado en que no nos han dejado hacer nuestro juego. Nunca hemos estado cómodos en el partido", apreció. "Tenemos que aguantar el tirón e intentar ganar los dos títulos que quedan", añadió.

"Cuando pierdes un partido de estos siempre piensas en lo planteado. También cuando ganas, pero cuando pierdes más porque al final el entrenador es el responsable, el que hace la alineación y hace los cambios y plantea el partido o la temporada. La responsabilidad es mía", aceptó a modo de autocrítica.

En este sentido, reconoció que su idea tras el 1-0 en contra era intentar marcar a la contra, renunciando al balón por no poder superar la presión de la Roma. "Siempre esperas que al final el contrario, cuando juega con tanto riesgo, puedes tener una jugada de combinación y con un pase al espacio te plantas en la portería rival y es lo que esperábamos. Luego hemos intentado estirar líneas, tampoco lo hemos conseguido", argumentó.

"He repetido la alineación de hace una semana, y ahí estuvimos bien y con cuatro goles. Ellos han sido mejores ahora y hay que felicitarles. Lamento que teníamos una gran oportunidad y que la afición se llevan una gran decepción", aceptó en este sentido.

También manifestó que a la Roma le salió todo de cara. "Ha sido un partido en el que no hemos podido hacer nuestro juego, ellos han estado agresivos y hay que felicitarles, han hecho un gran partido y todo les ha salido bien. Han metido gol pronto, el segundo al inicio de la segunda parte y otro al final", lamentó.

Di Francesco: "Este equipo debe apuntar a Kiev"



El técnico del Roma, Eusebio Di Francesco aseguró que los "giallorossi" no deben conformarse, sino apuntar a la final de Kiev.

"He transmitido una mentalidad, estoy muy feliz. Hoy es un gran momento, pero no basta. Estamos en semifinal, ¿por qué decir 'pase lo que pase' (en la próxima ronda)?. Este equipo debe apuntar a Kiev porque es correcto que lo haga", dijo Di Francesco en rueda de prensa al finalizar el partido.

Una de las claves del triunfo de este martes ha sido el planteamiento estudiado por el técnico del Roma, que abandonó su habitual 4-3-3 para alinear un 3-5-2, que impidió al Barcelona practicar su fútbol habitual.

"Soy un loco, porque un técnico hace estos cambios asumiendo riesgos. Me habríais matado (referido a la prensa italiana). A mí me gusta esto, no me interesa. Doy las gracias a los chicos por cómo trabajaron, hicieron un trabajo extraordinario bajo todos los puntos de vista", dijo.

Di Francesco informó de que la idea de cambiar el esquema táctico le vino en la noche del sábado, después de la derrota liguera 0-2 sufrida en casa contra el Fiorentina, y se alegró por el compromiso mostrado por sus jugadores.

Hizo un intenso trabajo a nivel mental y, explicó Di Francesco, insistió en el hecho de que el Barcelona todavía no había perdido ni un partido.

"Ha sido extraordinario, contra un equipo que nunca había perdido. Dije a los chicos que por los números al final ellos debían perder. Les dije que cuando perderían, perderían mal", explicó.

"Hemos preparado este partido de manera excepcional, porque solo así se podía ganar al Barcelona", añadió.