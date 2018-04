Buffon al árbitro: "Si tienes el cinismo de pitar ese penalti, no eres un hombre"

"Si tienes el cinismo de dar un penalti así en el minuto 93, es que no eres un ser humano; No voy a juzgar lo que ha visto el árbitro. Si hay una acción límite en el 93´, no tienes que tener el cinismo de destruir lo que ha hecho un equipo en la eliminatoria. Te has querido hacer el protagonista en una eliminatoria en un episodio muy dudoso; fue una décima de penalti".

Con esas palabras mostró su indignación con la decisión del colegiado inglés Michael Oliver el veterano Buffon, que fue expulsado durante el partido tras la acción que le dio este miércoles la clasificación al Real Madrid (1-3) en el minuto 97, por protestar la decisión arbitral y decirle "vete a cagar".

"Estoy feliz y orgulloso con el partido que hemos hecho, de la ayuda que me han dado los compañeros. Habíamos hecho algo que parecía imposible e irreal. Una pena que haya acabado así, no ha sido justo", explicaba al final del choque Gianluigi Buffon.

Y más todavía del veterano guardameta: "El colegiado estaba sobrepasado y encima me saca la roja. El árbitro no puede tener el cinismo de destruir el sueño de un equipo con una jugada tan dudosa y después que en el partido de ida nos birlaron un penalti muy parecido".

Y una última que no tiene desperdicio: "El árbitro tiene un cubo de basura en lugar del corazón".