Jesé Rodríguez se fuga del Stoke City

El Stoke City no sabe dónde está Jesé Rodríguez después de concederle unos días libres para que fuese a visitar a uno de sus hijos, ingresado en un hospital de Madrid debido a una grave enfermedad. El plazo de permiso para el futbolista expiraba este miércoles por la mañana, pero el futbolista no se ha presentado y tampoco ha notificado a nadie dónde está... hasta que decidió publicarlo en sus RRSS. El canario, lejos de quedarse cerca de su hijo enfermo, decidió irse rápidamente a Canarias para pasar unos días con sus otros dos hijos y de paso acudir al concierto de Justin Quiles del próximo sábado.

Según 'The Telegraaf', el técnico Paul Lambert, que ya apartó a Affellay del equipo tiempo atrás, está dispuesto a no permitirle que se reincorpore debido a su falta de disciplina y, aunque no de forma oficial, a su poca implicación en el proyecto en el que ha tenido un rol totalmente secundario.

Jesé, que en las últimas semanas ha vuelto a tener desencuentros y enfrentamientos a través de redes sociales precisamente con su expareja, la madre de su hijo enfermo, es propiedad del PSG hasta el año 2021 ya que el club galo lo adquirió en propiedad procedente del Real Madrid, pero en Francia no cuajó y sus cesiones posteriores —entre ellas una a la UD Las Palmas— han ido de mal en peor.