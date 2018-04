Nuno entrenará en la Premier League el próximo año

Ya es oficial. El Wolverhampton Wandererers certificó matemáticamente el ascenso a la Premier League este sábado después de que el Fulham, uno de sus rivales por la promoción, no pudiera pasar del empate en casa ante el Brentford. Los Wolves de Nuno Espírito Santo y de Rafa Mir regresan a la máxima categoría del fútbol inglés tras seis años entre la Championship y la League One y sin disputar su partido de este fin de semana.



El equipo dirigido por Nuno Espirito Santo, exentrenador del Valencia CF y del FC Oporto, y auspiciado por los contactos del agente Jorge Mendes, vuelve a la categoría reina del fútbol inglés, tras seis años fuera en los que ha deambulado sin rumbo aparente hasta la llegada del técnico portugués. Tan radical ha sido el cambio de rumbo del conjunto de los Midlands que incluso podrían acabar la temporada por encima de la barrera de los cien puntos.



Tras caer a la Championship en la campaña 2011-2012, el Wolves recibió otro revés al descender a la League One (tercera división) en la temporada 2013/2014, donde pasó un año antes de volver a la segunda división.



Este sábado, en Craven Cottage, cuando parecía que el ascenso se aplazaría al menos una semana más, el Brentford le empató el partido al Fulham en el minuto 96, con lo que la ventaja del Wolves respecto a los londinenses, que ocupan la tercera plaza, se situó en 10 puntos, con nueve por disputarse. Por lo tanto la afición del Molineux Stadium podrá celebrar el ascenso este domingo después del partido que jugarán frente al Birmigham City como locales.



Aunque era una noticia que se esperaba desde hacía varias semanas, en los últimos días ha explotado conforme se confirmaba el ascenso según publica la prensa inglesa. La intermediación de Jorge Mendes no gusta entre los equipos de la Premier League, que ya habían denunciado este hecho ante la Federación inglesa (FA) a la que exigen una reunión urgente para tratar el tema. Estas críticas no son nuevas ya que sus compañeros de división, Aston Villa y Leeds United ya se quejaron por esto. Además de al propio Nuno Espírito Santo, Jorge Mendes representa al menos a unos seis jugadores de los Wolves.