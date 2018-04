El fichaje más rentable del Villarreal

La historia de Alfred N'Diaye en el Villarreal CF se puede tildar perfectamente de efímera. El futbolista llegó al club amarillo en el verano del año 2016, sin embargo apenas ha completado un puñado de partidos con la entidad y ha salido dos veces cedido, la última al Wolverhampton Wanderers. El ascenso de los Wolves de Nuno Espírito Santo y de Rafa Mir a la Premier League debía suponer la compra del futbolista por nueve millones de euros, pero esta no es la única condición para el traspaso de derechos entre equipos. Pese a ello pase lo que pase con N'Diaye, el Villarreal se asegura cobrar al menos un buen pellizco.

El pasado verano el Villarreal y los Wolves acordaron una cesión con compra obligatoria de nueve millones de euros por N'Diaye en caso de ascenso. Pero esto no es al cien por cien así, ya que esa obligación no solo radica en el condicionante del regreso a la Premier League. Además de eso N'Diaye debía participar en un número concreto de partidos completos, cota que no ha alcanzado. A falta de tres jornadas para que concluya la Championship (Segunda división inglesa), el franco senegalés ha disputado 34 partidos y un total de 1794 minutos entre todas las competiciones con los Wolves de Nuno Espírito Santo.

Si el equipo de los Midlans no ejecuta esa compra, el N'Diaye regresaría al Villarreal previo pago de una penalización de 2'5 millones . Aunque no es menos cierto que todavía el club de la Plana Baixa no ha recibido ninguna notificación de una cosa o de la otra, es más, ambos clubes podrían sentarse a negociar un precio inferior a esos nueve millones de euros.

Pase lo que pase, el Villarreal no saldrá perdiendo en la operación de venta de un N'Diaye que en dos temporadas solo ha jugado quince partidos con los amarillos. El Villarreal pagó unos 3'5 millones al Real Betis por su contratación. El mediocentro no encajó en los planes de Marcelino García Toral primero y de Fran Escribá después, ya que acabó saliendo cedido en enero de 2017 al Hull City.

Este curso disputó diez minutos en la primera jornada de LaLiga Santander en el Levante UD – Villarreal CF y días después completó los noventa minutos en la fatídica (por la lesión grave de rodilla sufrida por Andrés Fernández) derrota 'grogueta' en Anoeta. N'Diaye salía el último día del mercado rumbo a Inglaterra a los Wolves de Nuno y Mendes.