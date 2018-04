Juanma Castaño responde a Isco y a Real Madrid Televisión

El periodista Juanma Castaño, presentador de el programa radiofónico El Partidazo de Cope, ha contestado a Isco Alarcón, jugador del Real Madrid, y a Real Madrid Televisión. Todo empezó cuando el programa 90 Minuti, de la cadena Real Madrid Televisión, hizo montaje con la intención de denunciar el diferente rasero de Juanma Castaño a la hora de tratar a remontada del FC Barcelona la temporada pasada en Liga de Campeones ante el PSG con la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones tras perder ante la Juventus por 1-3 con polémico penalti del italiano Venatia sobre Lucas Vázquez en el último minuto de la prórroga.

El montaje de Real Madrid Televisión intentaba poner el acento en que en la remonta del Barça ante el PSG de Emery hubo un penalti sobre Luis Suárez pitado a favor del conjunto catalán que no era, y que el penalti de Venatia sobre Lucas Vázquez si que era pero ante estos hechos el periodista Juanma Castaño tuvo una opinión diferente. Además, el jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, puso en su cuenta de tuitter el montaje, en un claro ataque al periodista.

Pues bien, esta fue la respuesta del presentador de El Partidazo de Cope este domingo:

"Estuve viendo en Real Madrid Televisión el partido de la temporada pasada de cuarto de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern, lo vi minuto a minuto, el partido completo porque lo pusieron por la noche. Vi el partido completo con la realización de UEFA, la que se vio en el mundo entero, pero con la particularidad de que ponen a los comentaristas de Real Madrid Televisión, como es lógico. Y cuando lo estaba viendo me di cuenta de algo en lo que no había caído nunca, y es que cortan directamente las repeticiones que pueden demostrar si hay o no fuera de juego, es decir, lo que hacen es poner repeticiones de los goles desde planos cortos, por ejemplo en el segundo gol del Madrid o en el tercero, y entonces no se ve en ningún momento si hay fuera de juego o no hay fuera de juego. Es la realización de Real Madrid Televisión que, digamos, está alterada. Y yo después de pensaba, ´bueno, es que es la televisión del Real Madrid, que hagan lo que les dé la gana. ¿Quién soy yo para decirle a Real Madrid Televisión cómo tiene que hacer los partidos aunque alteren la realización para ocultar la verdad de las cosas? Es una televisión oficial, no es un medio de comunicación independiente al uso. Hacen con su televisión lo que considera y lo que creen es mejor para sus socios. ¿Quién soy yo para decir que eso de Real Madrid Televisión está bien o mal hecho? Me podrá gustar más o menos, puedo elegir verlo o no, pero son libres perfectamente para hacer eso, pero claro, a la vez que digo que son libres para hacer eso, también pienso que deberían cortarse un poco a la hora de dar lecciones de periodismo. Solo eso, es que no digo que no lo hagan, digo que ¿justo cuando estás alterando la realización de un partido para que no se vean las repeticiones me estás diciendo a mí como hago los programas? El montaje de Real Madrid Televisión comparando mi entrada el día de la Juventus con mi en entrada el día de la remontada del Barcelona ante el PSG no es ni verdad ni mentira, es sencillamente sesgado, ni digo que sea mentira, es sesgado y malintencionado. Es un montaje que no refleja lo que se dijo esa noche en las dos horas de programa de El Partidazo un día y otro día.

Luego sobre el tema Isco y su tuit; es que aquí lo tengo clarísimo, tiene todo el derecho del mundo a pensar que lo que yo hago es una mierda, y mi trabajo tiene que seguir siendo el mismo respecto a Isco, mi juicio de valor respecto a Isco tiene que seguir siendo que es un jugador espectacular para el Real Madrid y para la selección española. Nosotros que nos ponemos delante de este micrófono tenemos derecho a juzgar a todo Dios, y resulta que viene un jugador y porque habla mal de nosotros ¿no tiene derecho a hacerlo? Estamos aquí con todas las consecuencias, juicios justos o injustos, y una consecuencia es que puede venir un jugador de primera y te puede echar a la gente encima o te puede llamar lo que le dé la gana, entra dentro del juego sea justo o injusto como considero que es en este caso. En el caso de Isco solo puede haber un pequeño reproche por mi parte, y es que yo creo que es un poco desagradecido, no conmigo, con la Cope. Es que hubo un momento que a esta emisora más que Cadena Cope había que llamarla Radio Isco, estuvimos dos años dando la matraca con Isco, Isco, Isco, Isco€ No pides que te den las gracias, pero no esperábamos este tiro de gracia por parte de Isco. Y dicho esto, no pasa nada, Isco, insisto, sigue siendo tan bueno hoy como antes del tuit, y para mí sigue siendo tan titularísimo en el Madrid como antes del tuit, y ojalá meta el gol que nos haga campeones del mundo y lo voy a celebrar como el que más. Solo faltaba eso€ De todo se aprende, han sido días complicados para todo el equipo y me he sentido responsable de haber fastidiado a todo el equipo de la Cope y es lo que más me duele, sentirte responsable de haberla cagado para todos pero yo tenía que dar estas explicaciones y poner en contexto todo lo que se ha hecho tan viral?.