"Neymar escupe al PSG, lo devolvería al Barcelona"

LIGUE 1



Si alguien pensaba que la temporada en el Parque de los Príncipes iba a terminar con sonrisas y alegrías para olvidar el fracaso europeo, ha cometido un grave error. Ni siquiera la consecución del título de la Ligue 1 por parte del PSG ha calmado las aguas entorno al conjunto capitalino y a su díscola estrella, Neymar Jr.

¿Cómo Neymar no podía estar allí con sus compañeros con el título en juego? ¿Cómo podemos darle la etiqueta de líder a Neymar cuando no viene a compartirlo?", analizaba para RMC Sport Cristophe Dugarry. El campeón del mundo de 1998 y de la Eurocopa 2000 con Francia se fue calentando hasta estallar contra Neymar una vez más: "Escupe en el club, es una barbaridad. Si estuviera jugando en el Barça , hubiera regresado sin ningún problema. No soporto más a esos jugadores que solo se miran al ombligo. Es el colectivo quien gana partidos, nunca son individualidades, y creemos que el PSG puede ganar la Liga de Campeones con actitudes como esa. Yo estaría muy enfadado con él".

El futbolista brasileño continúa recuperándose de su lesión en Brasil y por ello no acudió a la celebración del título doméstico, donde Neymar ha sido fundamental para lograrlo con holgura. No obstante esa lesión ya produjo una nueva polémca. Ese contratiempo le eliminó del doble enfrentamiento en la Champions League contra el Real Madrid. También esta lesión provocó una grieta entre Nasser Al-Khelaïfi y el jugador, ya que desde Francia piensan que antepuso el Mundial de Rusia 2018 con Brasil al PSG después de gastarse 222 millones de euros en su compra al pasar por el quirófano.

En su primer año lejos del FC Barcelona Neymar en la liga francesa ha registrado unas estadísticas de estrella mundial. El atacante brasileño ha completado un total de treinta partidos con 29 goles marcados y 19 asistencias repartidas entre todas las competiciones.

Este promete ser tan solo un nuevo episodio de las aventuras y desventuras de Neymar en París. Y es que desde su llegada se han reportado malas relaciones con su entrenador Unai Emery, disputas con el vestuario con Edinson Cavani como atagonista, las multitudinarias fiestas de cumpleaños de Neymar, el interés del Real Madrid por su fichaje el próximo verano y un sinfín de controversias más alrededor del fichaje más caro de la historia del fútbol.