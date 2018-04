Daily Express: El Villarreal planea fichar a la estrella del Celtic

Es una evidencia que en La Cerámica continúan buscando un delantero centro para olvidar a Cédric Bakambu. La continuidad de Carlos Bacca queda supeditada al precio final que pida el AC Milan por él y ni Enes Ünal, ni Roger Martínez han dado el nivel esperado. Por ello el Villarreal CF prepara un fichaje de campanillas para la parcela ofensiva: Moussa Dembélé.

El equipo de la Plana Baixa tiene su prioridad fijada en el futbolista francés de 21 años y según el Daily Express haría a los escoceses una oferta de 17 millones de euros, tras vender por casi cuarenta millones a Bakambu al Beijing Guoan.

La más que posible entrada a la Europa League un año más permitirá a los amarillos acometer un dispendio económico acorde a las necesidades de una plantilla con alguna deficiencia en cuanto a dos unidades de nivel para competir en todos los torneos. El Submarino piensa en Dembélé por su potencial y margen de crecimiento, algo básico en su política de traspasos. Un precio de 17 millones de euros asumible después de la salida de Bakambu y la inminente marcha de Rodrigo al Atlético de Madrid este verano por veinte millones. Además es un futbolista con experiencia contintental durante las últimas dos campañas, ya que con el Celtic ha disputado un total de viente partidos entre la Champions League y la Europa League, anotando la nada envidiable cifra de seis goles (dos al Manchester City y otro al PSG).

El internacional francés por todas las categorías (todavía no ha recibido la llamada de Didier Deschamps ha llamado la atención de numerosos grandes clubes de Europa. Por este motivo el Villarreal deberá actuar con celeridad, si quiere cerrar un gran proyecto de futbolista de alto nivel como Dembélé. El jugador llegó a Celtic Park desde el Fulham hace dos temporadas por un millón de euros aproximadamente. Su técnico, Brendan Rodgers es reacio ha su salida, pero según la prensa inglesa no sería un inconveniente su marcha, si el Villarreal o cualquier otro equipo satisface sus demandas económicas.

La delantera del Villarreal no ha dado un paso al frente desde la salida de Bakambu. El congoleño abandonó la entidad tras 19 partidos y catorce goles marcados. Bacca, quien todavía no tiene segura su continuidad en La Cerámica, suma quince tantos en 39 partidos, mientras Enes Ünal suma cinco y Roger Martínez no ha visto portería, ya que solo ha jugado 220 minutos. De hecho Raba, Soriano o Sansone se han convertido en alternativas ofensivas más prolíficas para Calleja sin ser delanteros centros al uso.