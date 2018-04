Polémico vídeo de un jugador del Plasencia amenazando con un cuchillo a sus rivales

La junta directiva del Moralo C.P., equipo de Navalmoral de la Mata que milita en la tercera división, ha denunciado la existencia de un vídeo en el que David Durántez, jugador de la Unión Polideportiva Plasencia, a la que se enfrenta este fin de semana, les amenaza con un cuchillo e insulta. En el vídeo aparece el jugador de la UPP con un cuchillo en la mano, mientras entona un cántico que dice "el día que me muera, yo quiero en mi cajón, un pedazo cuchillito para reventar al Moralo".



"Me cago en mi puta vida, nos van a quitar el tercer puesto esos hijos de puta", afirma el jugador a continuación. En este sentido, el Moralo ha emitido un comunicado en el que muestra su "más absoluta repulsa al vídeo", donde el jugador muestra "una actitud para nada acorde a lo que desde las dos Juntas Directivas" pretenden para un partido como el del domingo en Plasencia. "No podemos consentir ni tolerar este tipo de conductas, nos parece absolutamente fuera de lugar", ha apuntado.



De igual forma, la directiva ha pedido la actuación "de las instancias correspondientes" para "erradicar este tipo de actos que no hacen sino generar un ambiente de crispación que hasta el momento no se vivía". El Moralo ha señalado que el próximo domingo tiene previsto desplazar hasta Plasencia alrededor de 200 aficionados, entre ellos niños, adolescentes y personas mayores "que a buen seguro" estarán en todo momento atendidos y en una zona acotada para poder ver el partido con tranquilidad.



"Así y todo, que a alguno de esos niños o adolescentes pueda llegarles este repugnante vídeo, nos avergüenza y nos hace plantearnos muy mucho el mensaje que desde cada club queremos transmitir a nuestros aficionados", ha agregado. Ha insistido en que el fútbol "no todo puede estar permitido" y entiende que hay circunstancias como la denunciada que "no deberían pasar desapercibidas para evitar que puedan volver a repetirse".



Durántez explica el porqué de su video

En un nuevo vídeo que ha colgado en su perfil de una red social, Durántez ha subrayado que no se trata de un vídeo "para incitar a la violencia, ni mucho menos" y ha explicado que el vídeo tenía como destinatario un grupo de aficionados a los que lleva varias semanas enviando vídeos "y como los resultados nos están acompañando, pues todas la semanas les mando uno". "Es simplemente para ellos, para que se rían, para que les motive para ir al fútbol, para que nos animen, y ni mucho menos contra nadie ni nada, ni para incentivar la".

Davidha agregado que si alguien se ha sentido ofendido, "en este caso el CP Moralo, pues os pido disculpas porque no era mi intención ni mucho menos". El jugador del Plasencia ha explicado que ha hecho "cosas parecidas y vídeos para risas" en otros equipos en los que ha militado."Hace unos años en lahice un vídeo con un cuchillo entre los dientes para un Campeonato de Europa . Lo pusieron en todos los lados y no pasó nada, porque se trata de que sea para reirse y para que se lo pase bien la gente que lo pueda ver", ha subrayado.Durántez ha insistido en pedir disculpas "si ha habido alguna molestia". Por último, se ha dirigido al equipo de Navalmoral y ha señalado que el domingo serán "recibidos con los brazos abiertos para que se vea un gran partido y que gane el mejor".