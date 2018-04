¿Se esperará el Barça a proclamarse campeón ante el Real Madrid?

Al Barcelona le faltan solo tres puntos para conquistar matemáticamente el título liguero después de la derrota de este jueves del Atlético de Madrid en San Sebastián (3-0), aunque en ningún caso el equipo catalán podría ser campeón de Liga este próximo fin de semana.

Ahora, el Barcelona tiene doce puntos de diferencia sobre el Atlético de Madrid, además de la diferencia particular, mientras que la distancia con el Real Madrid es de quince puntos en la actualidad.

Si este próximo fin de semana, el Betis gana al Atlético de Madrid en el Wanda, el Barça (que no juega por la final de Copa) no se aseguraría matemáticamente el campeonato, ya que aunque los azulgrana le sacan 15 puntos al tercer clasificado, el Real Madrid (83-68), al no haberse jugado el clásico en el Camp Nou, aún está por decidir la diferencia de goles particular entre ambos equipos.

En todo caso, una victoria de los de Valverde en Riazor el próximo 29 de abril le daría automáticamente el título, con independencia de los resultados de sus inmediatos perseguidores, Atlético de Madrid y Real Madrid, aunque también existe la posibilidad —eso sí, muy poco probable— de que los azulgrana fueran campeones sin jugar el partido ante el Deportivo, siempre que el Atlético perdiera con el Betis (22 de abril) y el Madrid no ganará al Leganés (28 abril).

Sin duda alguna la posibilidad con más salsa es la de que el Clásico del 6 de mayo en el Camp Nou (20:45) sea el encuentro en el que se decida el campeonato, algo que podría suceder si el Barcelona no ganara en Riazor (aunque en juego tiene también el objetivo de ganar la liga invicto) y el Atlético lo ganará todo, aunque la opción más rocambolesca para que el Barça ganase la liga ante su gente y frente al Real Madrid incluso perdiendo en el Clásico, que es posible, si hace valer la diferencia de goles que consiguió en Chamartín en la ida (0-3).

El Clásico es en la jornada 36 y casi cuatro horas después del Atlético-Espanyol. Suponiendo que el Atlético gane en la 34, en la 35 y en la 36, alcanzará los 80 puntos en la tabla. Los catalanes, ahora mismo con 83, no juegan este fin de semana por la final de la Copa y tendrán que pinchar frente al Deportivo en la jornada 34 (empatar o perder) y ganar al Real Madrid su partido para poder ser campeones tras el Clásico. Si los de Simeone pierden tres de esos 9 puntos, los culés ya no podrán ser campeones de Liga tras el partido ante los merengues. Lo serían antes.