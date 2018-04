El rapero Jay-Z ficha a la estrella del United

El fútbol o "soccer" continúa abriéndose paso en los Estados Unidos. La última evidencia es el desembarco de los agentes americanos en el fútbol europeo. El rapero Jay-Z anunció ayer que su agencia de representación de futbolistas RocNation Sports (división de la matriz que compone su sello discográfico) trabajará con Romelu Lukaku, después de que el futbolista del Manchester United haya roto con el 'súper agente' Mino Raiola. El primer futbolista de la Premier League en firmar con Shawn Carter.



La llegada de David Villa, Andrea Pirlo o David Beckham a la Major League Soccer (MLS), las redes sociales, las giras de pretemporada de Real Madrid o Bayern de Múnich y el auge de la población latina en EE.UU, han traído consigo que las empresas norteamericanas expandan sus negocios al deporte rey en Europa. Sin ir más lejos muchos clubes de la Premier League tienen desde hace años propiedad estadounidense como precisamente el United de Lukaku con la familia Glazer.



Ahora también las empresas de representación viran hacia el fútbol. Jay-Z aprovecha su nombre musical y su rol de icono de las celebridades junto a su pareja Beyoncé para sacar tajada del balompié. Romelu Lukaku se une a su empresa que se encargó de anunciarlo así en su cuenta de Instagram: "Estáis viendo al nuevo miembro de la familia 'Roc Nation Sports'.





Jay-Z es uny de los palcos de la NFL, así como el rapero más rico del mundo según Forbes. Esto le ha granjeado en los últimos años muchas amistades con los deportistas de primer nivel. Roc Nation Sports cuenta entre su catálogo con estrellas como KevinMVP de la NBA en la temporada 2013/14 y actual campeón de la liga conjunto a. También se han enrolado en este proyecto otros jugadores conocidos comoasí como la All-Star de la WNBA. También cuenta con Jerome Boateng del Bayern de Múnich o el campeón de la Super Bowl con New York Giants,Desde Inglaterra asegura la prensa que esta no es la única 'presa' que persigue Jay-Z. Su compañero en Old Trafford,también podría cambiar de agente.