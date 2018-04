Montella, sobre Iniesta: "Parecía que tenía 25 años"

El entrenador del Sevilla FC, Vincenzo Montella, ha dicho "sentir muchísimo por la afición" la dura derrota encajada en la final de la Copa del Rey y ha explicado que ha visto a sus jugadores "llorar" en el vestuario por el 5-0 sufrido ante un FC Barcelona en el que Andrés Iniesta, quizá en su última final como azulgrana, "parecía que tenía 25 años" a tenor de su rendimiento.

"El Barcelona ha sido superior en todo desde el primer momento. Están acostumbrados a jugar finales y tienen algún jugador extraterrestre que hoy ha jugado un nivel muy alto. Lo siento muchísimo por la afición, que ha estado fantástica, y por la desilusión de esta noche. Ahora tenemos que seguir con ánimo y dureza mental y física para terminar la Liga en Europa", pidió Montella ante la prensa.

"En el vestuario he visto llorar a mis jugadores y a partir de mañana a volver a trabajar para estar en Europa (...) Es una derrota muy dura. Perder es difícil y perder de este modo aún mas", reconoció el italiano, reiterando que "la afición ha sido maravillosa y no es la primera vez". "El equipo lo ha intentado y no ha estado a la altura de poder competir con el Barcelona", lamentó.

Preguntado por si se había planteado dimitir, Montella pidió "ponerlo todo en la balanza, no solo una cosa". "Llegué aquí hace cuatro meses e hicimos historia en la 'Champions', hemos llegado a la final de Copa y hemos perdido contra un rival de primer nivel. Lo hemos pagado un poco en la Liga. Yo tengo contrato y estoy contento. Cuando un entrenador llega durante una temporada es difícil que pueda llegar a una final y hacer su récord en una competición. Creo que el trabajo se puede evaluar bien", reflexionó.

Además, el exjugador no escatimó elogios para Andrés Iniesta, autor del cuarto gol y que acabó la final visiblemente emocionado. "Solo se merece la enhorabuena. Ha hecho un partido de nivel absoluto. Parecía que tenía 25 años, no sé cómo ha hecho. Creo que será difícil encontrar pronto otro como él", concluyó.