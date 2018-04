Feria de abril en el Sevilla

El centrocampista francés Steven Nzonzi reconoció este domingo que cometió "un error" por su salida nocturna del sábado en Madrid, tras el 5-0 encajado por el Sevilla ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey, y pidió "disculpas a la afición". "He cometido un error. He salido después del partido y es difícil para todos, no estábamos contentos y para los jugadores también es difícil", dijo el francés en declaraciones que facilitadas por el club sevillano.



Nzonzi explicó que vive solo en Sevilla y que lo que hace siempre es ir a los entrenamientos y después volver a su casa, pero que el sábado estaba su "familia en Madrid" y por eso salió. Estas reacciones llegan en medio de un malestar en la afición sevillista tras la pobre imagen ofrecida ante el Barcelona, lo que motivó este domingo algunos incidentes, como el del central argentino Nico Pareja, quien se encaró con un seguidor en la estación de Atocha de Madrid en el regreso a Sevilla.





Ya una vez la expedición sevillista en la estación de Santa Justa, algunos hinchas también reprocharon a los jugadores cuando subían al autobús lo que hicieron el sábado en elMetropolitano. Pocos se salvaron de las críticas, entre ellos el futbolista formado en la cantera Jesús Navas , uno de los que estuvo más entonados en el partido ante el Barcelona y que ya en la noche del sábado pidió perdón a la afición por lo sucedido.El central argentino Nico Pareja, uno de los capitanes, pidió también disculpas después de que tuviera un incidente en la estación dede Madrid a la vuelta de la expedición. Cuando la plantilla sevillista estaba en Atocha para embarcarse en el tren con destino a la capital andaluza, un aficionado le recriminó la actitud del equipo en el partido del sábado en el estadio Wanda Metropolitano y el futbolista respondió e incluso tuvo que ser agarrado para que el incidente no llegara a mayores."Quiero disculparme con la afición por el altercado en la estación, pero una persona ha venido a faltarme al respeto delante de mi mujer y mis hijas y solo le he dicho que nosotros somos los más jodidos. Llevo muchos años en este club y nunca he tenido un problema. Una persona sola no representa la afición que tenemos", apunta el argentino en lasociales."No he podido luchar en el campo y sin duda eso me está afectando y por eso uno está más jodido de lo normal. Vuelvo a reiterar mis disculpas a la afición por esto. Pero uncomo padre no podía permitir eso. Soy y seré sevillista siempre y las derrotas me duelen tanto como a ustedes pero no tenemos más opción que seguir peleando para revertir esta situación", añadió Nico Pareja.