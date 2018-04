La predicción de Tomás Roncero sobre la UD Las Palmas a principios de temporada

Con su derrota por 0-4 ante el Alavés, la UD Las Palmas ha certificado su descenso a segunda división esta semana. Con los números en la mano el conjunto canario que entrena Paco Jémez ya ha perdido la categoría porque tiene 21 puntos, le faltan cuatro partidos por jugar –es decir, puede sumar doce puntos más si los gana todos- y está a trece puntos del Levante UD que tiene 34 y además todavía tiene que jugar este lunes en San Mamés ante el Athletic.

La pérdida de la categoría del conjunto amarillo se cimenta en una muy mala planificación deportiva y una peor dirección desde los banquillos, no en vano esta temporada ha tenido has cuatro entrenadores diferentes, entre ellos el ex del Valencia CF Pako Ayestaran, y Paco Jémez, con quien se ha consumado el descenso. Pues bien, la UD Las Palmas gozaba de mucha simpatía entre algunos sectores de la prensa de Madrid, hasta el punto que alguno llegó a pronosticar que esta temporada quedaría cuarto y por lo tanto se clasificaría de manera directa para la Liga de Campeones.

Fue el periodista del Diario As, Tomás Roncero, quien hizo este pronóstico en el programa El Chiringuito de Jugones que presenta Josep Pedrerol. El pasado mes de septiembre de 2017 se pidió a los colaboradores del programa un pronóstico sobre los cuatro primeros clasificados y Roncero dijo que la Liga la ganaría el Real Madrid, que el Atlético sería subcampeón y reservó el tercer puesto para el FC Barcelona. Roncero no pensó jamás que el cuarto puesto pudiera ser para el Valencia de Marcelino y apostó fuerte, dijo que el cuarto clasificado sería la UD Las Palmas.