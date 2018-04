Valverde se plantea dimitir como técnico del Barça

Ernesto Valverde se está planteando su continuidad al frente del FC Barcelona a pesar de que tiene una temporada más de contrato con opción a otra. El motivo es la falta de sintonía con una parte de la directiva del conjunto catalán y por ello se ha tomado unos días para valorar si renuncia al banquillo azulgrana.

Recientemente y tras la eliminación de la Liga de Campeones a manos de la Roma tras presentarse en el partido de vuelta diputado en Italia con un resultado a favor d e4-1, el técnico extremeño ya habló en rueda de prensa de que "hay barra libre" para la crítica en el entorno del Barça, y para colmo, el sábado pasado, cuando el equipo catalán jugaba la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, el día amaneció con una información de El Mundo Deportivo que aseguraba que existía la posibilidad de que fuese cesado si perdía ante el Sevilla.

Pues bien, el Barça de Valverde, ex entrenador del Valencia CF, arrasó al conjunto andaluz por 5-0 y ahora es él quien se plantea su continuidad -según informa el Diario AS- porque sabe que una parte de la directiva azulgrana es muy crítica con su gestión de la plantilla y todavía no ha 'superado' la eliminación en Champions a manos de la Roma.