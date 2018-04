Zasca de Dani Alves al Marca y al Diario As

Dani Alves, defensa brasileño del París Saint Germain, no se ha cortado ni un pelo a la hora de criticar a los periódicos deportivos que se editan en Madrid, concretamente Marca y el Diario As por unas informaciones en las que aseguran que estaría dispuesto a volver al FC Barcelona.

A través de las redes sociales el futbolista brasileño se ha despachado a gusto: "¿Yo volver al Barça? Calma mi gente, sé que me echan de menos, sé que vivir sin el Good Crazy es difícil, sé que AS, MARCA, CENTRAL LECHERA me echan de menos también, pero nuestra historia fue muy linda, muy duradera pero futbolísticamente hablando, se finalizó... cuando dije que el Barça es mi casa, el Barça está en mi corazón y que volvería mañana aquí, era una simple demostración del amor que tengo por este club... nuestro capítulo en esa área es para la historia. Donde estoy soy muy feliz y tengo grande reto allá junto con las personas que creen en las capacidades de cambiar las cosa que tengo. Ahhhh, e solo para recordar, viscaaaa al Barça cullons?".