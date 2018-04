Futbolistas y entrenadores tambien critican la polémica sentencia contra La Manada

Miles de ciudadanos participan este jueves en las múltiples movilizaciones convocadas en toda España en señal de repulsa a la sentencia dictada contra los cinco integrantes de La Manada. En la Plaza del Ayuntamiento Valencia hay cientos de personas en las calles clamando contra el fallo y en solidaridad con la víctima.



La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a los cinco acusados a un total de 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por la agresión sexual a una joven en Pamplona durante los sanfermines de 2016 de la que estaban acusados.



El fallo, contra el que cabe recurso, ha contado con el voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González, quien ha abogado por la absolución de los cinco jóvenes de los delitos de los que se les acusaba, agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación.



Futbolistas y entrenadores se han sumado a la ola de indignación contra la sentencia a través de sus redes sociales. Uno de los que más duramente se ha pronunciado es el valenciano Roberto Soldado. También lo hn hecho Borja Iglesias, Mikel San José o Míchel González, entre otros.





Ella me gusta y mucho porque solo necesito su respeto sin abusar o violar sus derechos, excepto que seas un cobarde o una bestia salvaje. Yo juzgo con el corazón o sensibilidad del sentido común; no sólo con las leyes. Culpables e indeseables para siempre. pic.twitter.com/CPH35TjYzb

Violar, humillar, vejar no es un agresion sexual? Una violacion no es un abuso, es una VIOLACION. No debería haber derecho que lo amparase. Manada de miserables.