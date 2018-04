"El Valencia ya está en Champions"

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, dijo este lunes, ante la disputa del duelo regional con el Valencia del próximo sábado, que a su equipo le faltan "pocos puntos" para lograr la clasificación para la Liga Europa, mientras que del conjunto valencianista dijo que "ya están en Champions".

"A nosotros nos faltarán pocos puntos -para jugar la Liga Europa-, pero me gustaría estar en la situación del Valencia para no estar preocupado. Al Valencia no le falta nada. Estará en Champions y nosotros esperamos estar en Europa el año que viene", dijo en el acto de presentación del III Trofeo Villarreal CF de pilota valenciana.

Para Roig lo más importante en el partido ante el Valencia en La Cerámica son "los tres puntos en juego, que haya buen partido y rivalidad deportiva porque al final esto no es más que fútbol".

Además, destacó que los aficionados del Villarreal tienen "mucha ilusión" puesta en el partido, y deseo que los seguidores que se citen en el estadio "tengan buen comportamiento y disfruten de este gran partido" en el que espera que consigan el objetivo de disputar la Liga Europa.

Fernando Roig también indicó que, tras confirmarse la permanencia la próxima temporada del Levante en Primera este fin de semana, los tres equipos valencianos hacen que "la Comunitat sea más grande a través del deporte".

El presidente del Villarreal aseguró que en el club están satisfechos con el rendimiento del equipo en la presente temporada, a falta de que en las jornadas que restan certifiquen la clasificación para disputar la próxima edición de la Liga Europa.

"Estoy muy contento después del 4-1 ante el Celta. 54 puntos y cinco o seis puntos de diferencia con los perseguidores nos hace depender de nosotros. Nos faltan cuatro partidos y espero cumplir el objetivo de alcanzar las plazas europeas con un buen final de Liga para el equipo, con partidos muy complicados ante el Valencia, Barça y Madrid", añadió.

Roig recordó que, en los 18 años que el Villarreal acumula en Primera, en quince de ellos lograron competir en Europa, cuatro de estos en la Liga de Campeones, y que "lo máximo que se marca el club es estar en Primera y en Europa".

Respecto a la continuidad de Javier Calleja al frente del equipo, dijo que "más o menos está hablado y hecho", ya que considera que el entrenador madrileño "está haciendo un buen trabajo" y ahora falta rematar con la clasificación europea. "La aspiración es la de no jugar las previas, sino ser quinto o sexto. Quinto puede ser y sexto sería lo normal", agregó.

El máximo dirigente del Villarreal también mostró su satisfacción a la clasificación para disputar la promoción de ascenso a Segunda división del equipo filial, y destacó la importancia que tendría para el club el hecho de que diera el salto a la categoría de plata del fútbol español.