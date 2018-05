Todas las combinaciones en una lucha por el ascenso a Segunda B al rojo vivo

El grupo VI de Tercera División entra en su fase decisiva con la disputa de las dos últimas jornadas —para las que se ha fijado un horario unificado ya— y además el caprichoso calendario ha querido que este fin de semana el calendario depare dos enfrentamientos de máxima rivalidad en la lucha por disputar el ´play-off´ de ascenso e incluso por el liderato del grupo.

Con At. Levante, Orihuela y Castellón optando todavía al liderato y en un punto de distancia, y con La Nucía y Eldense pugnando duramente por hacerse con la cuarta plaza que da derecho a luchar por el ascenso y separados por apenas dos puntos, el domingo el Castellón recibe al Orihuela, y el At. Levante a La Nucía, mientras que el Eldense espera en el Nuevo Pepico Amat a un Alzira sin nada en juego ya.



Alzira y Torre, invitados

Múltiples son las posibilidades, más aún teniendo en cuenta que en la última jornada el Eldense va a Elx a jugar contra un Ilicitano que puede no estar salvado aún, el Castellón visita al Alzira, La Nucía recibe un Torre Levante que ha luchado pero ya no llega, y sobre todo en Orihuela se enfrentan el conjunto local y el filial del Levante, actual líder por diferencia de goles a la espera de que se juege la vuelta entre ellos.



Final brutal en Oriola

De los cinco implicados, el único que no depende de sí mismo para lograr su objetivo es el Eldense en la lucha por la cuarta plaza. El resto sí. El equipo de Mullor está igualado en sus enfrentamientos directos con La Nucía (quedaron 2-2 en la ida y en la vuelta), pero en la diferencia de goles general los de Ferrando aventajan en 18 goles (+35 por + 17) a los de Elda. Eso hace que a la Nucía le baste con sumar cuatro puntos en sus dos últimos partidos para clasificarse en la cuarta plaza, aunque sus rivales serán los anteriomente mencionados At. Levante (que se juega el liderato y no ha perdido en casa) y Torre Levante (que no se juega nada pero es un equipo harto competitivo). Si los de Ferrando pierden uno de sus dos encuentros (o empatan los dos) y el Eldense gana los dos que le quedan, se clasificará el Eldense.Pero el lío gordo está en la parte alta de la tabla. At. Levante, Orihuela y Castellón están ya clasificados para el ´play-off´, pero se juegan el liderato —de importancia capital a la hora de luchar por el ascenso— y el orden en las tres primeras plazas. At. Levante y Orihuela se enfrentan en la última jornada y ahora mismo están empatados a puntos en la primera posición, pero es líder el filial por diferencia de tantos (en la ida ganaron en Buñol 1-0 los granota y en la diferencia general de goles aventajan en cinco goles a los oriolanos). Los de Olaizola también le tienen ganado el enfrentamiento directo al CD Castellón en caso de empate final a puntos puesto que empataron (1-1) en el Ciutat de València y ganaron en Castalia por la mínima (0-1).

El Orihuela, por su parte, está a la espera de enfrentarse en las dos últimas jornadas a sus dos rivales directísimos. Al Castellón le ganó 2-0 en Los Arcos y contra el At. Levante perdió 1-0 en Buñol, por lo que se lo juega todo en un final de temporada brutal por la parte alta de la clasificación.