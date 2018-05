El vestuario del Levante trolea a Fahad

Los jugadores del Levante se han reunido en Brassa de Mar para organizar una comida de comunión de equipo tras lograr la permanencia de manera matemática el pasado fin de semana. La plantilla, que ha disfrutado en los últimos meses de la mano de Paco López, no se quita la sonrisa de la cara y durante toda la comida aprovecharon para hacer bromas en un ambiente muy familiar. Uno de esos dardos fue dirigido a Fahad, quien todavía no ha entrado en ninguna convocatoria, y a quien le persigue la frase 'Where is Fahad?', la misma que le han cantado todos los jugadores al unísono.

Desde su llegada, Fahad ha generado un gran número de comentarios en las redes sociales y cada convocatoria llevaba siempre detrás una frase de todos sus seguidores en Arabia Saudí: 'Where is Fahad?'. Esa frase cobró todavía más fuerza cuando hace unas semanas, y con el permiso del club, el futbolista se marchó a su país y durante algunas horas se desconocía su paradero. El Levante sin embargo solucionó el problema y pronto, el atacante saudí estuvo de vuelta.

En la jornada de hoy, y tras ser uno de los que más disfrutó en la fiesta de la salvación, Fahad se ha convertido en uno de los protagonistas en Brassa de Mar cuando todos los compañeros le han cantado 'Where is Fahad'?, momento Roger y Boateng, entre otros, han colgado en las redes sociales.