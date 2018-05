La calculadora del descenso en Tercera echa humo

Si la lucha entre cinco equipos en la parte alta de la clasificación por el liderato y el ´play-off´ está que echa chispas en el grupo VI de Tercera División, por la parte baja la situación todavía es más compleja. Con Recambios y Borriol ya descendidos, hasta seis conjuntos optan a eludir las otras dos plazas —al tratarse de un grupo de 21 equipos descienden cuatro— que obligan a bajar a Regional Preferente. Los implicados son por orden descendente en la clasificación Paterna, Rayo Ibense, Elche Ilicitano, Buñol, Paiporta y Almazora, y apenas seis puntos les separan.



Uno a uno

En las dos jornadas que quedan hay dos enfrentamientos directos entre ellos que son elde esta jornada y elde la última, aunque los matices paralelos son casi infinitos. Para empezar todos los años a estas alturas de temporada se habla de intangibles como maletines —ilegales— que incentivan a los rivales de los implicados e incluso de camaradería entre equipos de las mismas provincias —tradicionalmente de dice que los alicantinos, castellonenses y valencianos se ayudan si pueden entre ellos, si bien los resultados demuestran que hay mucho de leyenda en esa afirmación porque muchas veces priman otros intereses—, pero los datos a tener en cuenta son otros muchos.

El Paterna es quien mejor lo tiene puesto que con un punto está salvado y debe primero visitar al Villarreal C y por último recibir al Roda.

Después está un Rayo Ibense que juega contra dos rivales directos los partidos anteriormente mencionados ante el filial franjiverde y el Buñol. Ganando este fin de semana su duelo directo en casa ante el Ilicitano también estará salvado sin esperar a la última fecha.

El Elche Ilicitano también juega contra dos rivales con todavía algo en juego en las dos últimas jornadas como son obviamente Rayo Ibense (a domicilio) y Eldense (en su campo), equipo este último que presumiblemente llegará a la última jornada con opciones de disputar el ´play-off´.

Por su parte el Buñol, que ha protagonizado una reacción final que le ha permitido asomar la cabeza por encima de la zona roja, visita al Roda este fin de semana y acaba recibiendo al Rayo Ibense en su campo.

El Paiporta, se mide a dos oponentes que ya están descendidos matemáticamente ya que esta semana recibe al Borriol y en la última jornada visita al Recambios Colón.

Por último está el Almazora, quien peor lo tiene. Si no gana al menos uno de los dos partidos que le restan (primero visita al Crevillente y por último recibe al Villarreal C), estará en Preferente.



Con todos esos matices, a la última jornada seguro que se llegará con equipos pendientes de los posibles desempates que se desgranan en la tabla adyacente.