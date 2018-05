El parte médico de Cristiano Ronaldo

"Ahora mismo no está bien pero creo que va a ser poco. Ha sido solo un movimiento. Mañana veremos con la resonancia qué hay que hacer. Él estaba un poco preocupado pero fijo que va a ser poco. No preocupa para la final, nosotros vamos a hacer todo para que llegue y vamos a estar todos", decía Zinedine Zidane la finalizar el partido entre Barcelona y Real Madrid, del que Cristiano Ronaldo salió lesionado tras la acción del primer tanto madridista con Gerard Piqué.

Aunque no es la primera vez que equivoca su pronóstico hablando de las lesiones de sus futbolistas, todo apunta a que esta vez el técnico francés acertó con sus palabras. Cristiano Ronaldo no participó en la sesión de entrenamiento de este martes junto al resto del equipo y, aunque no hay un parte oficial del Real Madrid, el resultado de las pruebas es el que estaba previsto en un principio, el portugués tiene un esguince leve en el tobillo que le impedirá jugar los dos próximos partidos, aunque todo apunta a que estará en condiciones de disputar la Final de la Champions League en el Estadio Olímpico de Kiev ante el Liverpool, el sábado 26 de mayo a las 20:45 horas.

Cristiano Ronaldo, aunque dolorido, pudo acabar la primera mitad en el Camp Nou a pesar de que la jugada en que Gerard Piqué le provocó la torcedura de tobillo se había producido en el minuto 14. Incluso tuvo otra ocasión para adelantar a su equipo poco después de haber marcado. En el descanso Zidane optó por retirarlo y poner en juego a Marco Asensio porque, de hecho, el equipo blanco no se jugaba en este Clásico mucho más que romper la racha de imbatibilidad del FC Barcelona, que a falta de dos jornadas no ha perdido un solo partido en toda la Liga Santander.

Cristiano Ronaldo tiene menos de veinte días para recuperar su tobillo al cien por cien de cara a la gran cita de la temporada. No jugará esta semana el partido aplazado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla ni tampoco el del fin de semana en el Bernabéu frente al Celta. Podría reaparecer si todo va bien el 20 de mayo ante el Villarreal, en el Estadio de la Cerámica, será a solo seis días de la gran Final de la Champions League con el Liverpool.