Fichajes: Oferta de 16 millones por un delantero

No se presenta como una operación sencilla pero el Villarreal ha decidido lanzarse a por el Toko Ekambi. El delantero del Angers se ha convertido en una de las revelaciones de la actual temporada en la Ligue 1 y su futuro parece lejos del modesto club francés. El diario L'Equipe se ha hecho eco del interés del club amarillo por incorporar a este futbolista con una primera oferta de 16 de millones de euros. El presidente del Angers, sabedor que está ante una buena oportunidad de hacer caja no está por la labor de poner facilidades y su estimación es no dejar salir al ariete por menos de 20 millones de euros.

Ekambi es un jugador en plena fase de madurez. Con 25 años ha conseguido 17 tantos en el campeonato francés lo que la ha encaramado a la lista de goleadores por detrás tan solo de delanteros reconocidos como Cavani, Neymar o Falcao y con más rédito que otros jugadores de renombre como Mbappé o Balotelli. El ariete camerunés llegó hace dos temporadas al Angers tras haber militado anteriormente en el Sochaux y el Paris FC. Su irrupción ha sido rápida y ya la pasada campaña estuvo cerca de marcharse al Brighton inglés, que en última instancia se echó para atrás.

La insistencia del Villarreal viene marcada por la necesidad de reforzar la punta de ataque para la próxima temporada. Bacca es ahora mismo el hombre más en forma pero su continuidad se ve con pesimismo en el Estadio de la Cerámica ya que el Milan lo ve incluso como útil en su plantilla del próximo curso. Ünal o Roger Martínez no están todavía preparados para ser los hombres referencia y Sansone tampoco tiene definida su continuidad con lo que ese hombre gol es la consigna clave.