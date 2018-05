Iker Casillas raja de El Chiringuito

Iker Casillas está de celebración. Y muy merecida tras la consecución de un nuevo título liguero. "Me acuerdo bien de las PERSECUCIONES, RADIOGRAFÍAS y ANÁLISIS de El Chiringuito, cuando las cosas no iban bien, por si podían seguir pinchando y hundiendo como le hicieron en el Madrid. Iker Casillas ha ganado la Liga con el Porto, pero en la CUEVA no hay cobertura", este mensaje, acompañado de cuatro capturas de tuits de la cuenta oficial del programa presentado por Josep Pedrerol, han sido comentadas por el veterano guardameta con un directo "Eso no vende pinchazos".