Eva Navarro, Aixa y Paula debutan con empate

La formación inicial de Toña Is. Sefutbol

La selección española femenina sub'17, subcampeona las dos últimas ediciones y tres veces campeona continental, comenzó su participación en el Europeo sub'17 con un empate a cero ante Italia.

El conjunto de Toña Is no pudo en el estadio Central de Siaulai con las 'azzurri' por falta de precisión y de fortuna para materializar sus aproximaciones a la portería de Camilla Forcinella, guardameta del Verona, con lo que se jugará el pase en los dos próximos encuentros de la fase de grupos ante Inglaterra (día 12) y Polonia (día 15).

El acceso a semifinales es un requisito imprescindible para poder optar a una de las tres plazas que el Europeo concede para el Mundial de la categoría, que se disputará del 13 de noviembre al 1 de diciembre en Uruguay. Dos de ellas serán para los dos finalistas y la tercera para el ganador del partido por el bronce.

Eva Navarro del Plaza Argel fue titular; Aixa del Villareal entró en el minuto 61 y Paula Tomás del Levante no jugó



Ficha técnica

0 - Italia: Camilla Forcinella, Elisa Donda, Heden Corrado, Chiara Ripamonti, Paola Boglioni, Martina Tomaselli, Benedetta De Biase (Veronica Battelani, m.64), Melissa Bellucci, Teresa Fracas Maria Grazia Ladu, m.79), Sara Tamborini y Asia Bragonzi (Chiara Pucci, m.51).

0 - España: Catalina Coll; Iria Castro (Naroa Uriarte, m.55), Ana Tejada (Teresa Mérida, m.76), Jana Fernández, Irene López, Paola Hernández, Bruna Vilamala, Leire Peña, María Méndez, Eva Navarro y Salma Celeste Paralluelo (Aixa Salvador 61).

Árbitro: Frida Nielsen (DIN). Amonestó a las italianas De Biase y Tamborini, y a las españolas Eva María Navarro y Leire Peña

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo B disputado en el estadio Central de Siauliai. EFE