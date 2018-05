Neymar, "aburrido" de que lo coloquen en el Real Madrid

El futbolista brasileño del PSG Neymar asegura estar aburrido de las informaciones que vinculan su futuro al Real Madrid. Así lo expresó después de recibir el premio al mejor jugador de la temporada en la Ligue 1, elegido por delante de sus compañeros Cavani y Mbappé y del máximo goleador del Marsella Florian Thauvin según las votaciones de los propios futbolistas.

"Cada vez que se abre el mercado de fichajes sale el nombre de Neymar pero yo no estoy para hablar de eso. Todo el mundo sabe lo que he venido a hacer aquí, los objetivos que tengo. Mi objetivo ahora es el Mundial, no es momento de hablar de traspasos; estoy un poco aburrido ya", dijo el futbolista del PSG, que apareció en la gala vestido con un curioso modelito que provocó todo tipo de comentarios.

Llama la atención su expresión "todo el mundo sabe lo que he venido a hacer aquí". El pasado verano, en su acto de presentación en el Parque de los Príncipes, el jugador explicó así su decisión de cambiar Barcelona por París: "estoy aquí para hacer historia, por las ambiciones del club y quiero ayudar. Por la ambición que este club tiene, que se parece a la mía. Para buscar nuevos retos. Es donde mi corazón me ha pedido venir. No me ha influenciado el poder tener más protagonismo. Mi deseo de venir es porque era un nuevo reto. No busco protagonismo, busco retos y títulos",