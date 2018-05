El Barça quiere meter mano en Competición

La historia interminable no la escribió Michael Ende. Más bien se fraguó en LaLiga Santander y tiene como protagonistas al Real Madrid y al FC Barcelona. Ambos llevan discutiendo sobre los arbitrajes temporada tras temporada y los beneficios y perjuicios al otro sin mirar al resto de los 18 damnificados en toda la Primera división. Esta vez desde el cuadro azulgrana se escribe un nuevo capítulo de esta polémica todavía con la sanción a Sergi Roberto por su agresión en el 'Clásico' a Marcelo en primera plana. El FC Barcelona pedirá la destitución del presidente del Comité de Competición a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La reunión de la junta directiva del FC Barcelona ha traído consigo alguna información, pero sin lugar a dudas las palabras de Josep Vives, portavoz de la entidad, sobre el Comité de Competición son las más llamativas y de nuevo despierta al fantasma de las conspiraciones en el fútbol español. Un día lo hace el Barcelona y otro el Real Madrid.

Josep Vives anunció ante los medios de comunicación que el FC Barcelona pedirá la destitución de Francisco Rubio como presidente del Comité de Competición al próximo presidente de la RFEF. "Ya pedimos la dimisión del señor Rubio hace meses sin éxito. Ahora hay un proceso electoral en la RFEF. Lo que le pedimos al candidato que gane, es que en el momento en el que venza proceda al relevo del señor Francisco Rubio, entendemos que es lo que debe de hacerse porque no tiene los requerimientos que se le deben de exigir a una persona en su posición", aseguró Josep Vives.

Más allá del nivel arbitral o del criterio del Comité para con según qué sanciones, jugadores y equipos, la petición del Barcelona se basa en el escándalo surgido a raíz de las opiniones de Francisco Rubio sobre el referéndum celebrado en Catalunya el pasado uno de octubre de 2017. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente de Competición lanzó lindezas como: "Al menos, algunos ya saben qué es un colegio. Ya solo queda que sepan qué es el gel, el champú, la democracia y el respeto a la ley" o llamar "mamarracho" al diputado Gabriel Rufián.

Asimismo también Josep Vives aprovechó para mostrar una vez más el malestar del Barcelona por la sanción deportiva de cuatro partidos a Sergi Roberto y reconoció que presentarán las pertinentes alegaciones. "Se le ha castigado usando la tipificación de sanción que a otro jugador y el castigo no puede ser más grave. No es la tipificación más grave. Entendemos que la sanción debe de ser la mínima. Presentaremos el recurso documentado de manera adecuada y sería de justicia que Roberto pudiera jugar ante la Real Sociedad. Es un gran deportista y una gran persona. No pedimos nada. Exigimos un trato justo", anunció el directivo azulgrana.