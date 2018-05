Carlos Bacca rechaza una oferta brutal del Al-Nassr

Carlos Bacca rechazó una suculenta oferta del Al-Nassr de Arabia Saudí. El conjunto de Riad vio en el colombiano el perfil deseado para reforzar a su equipo y le ofreció un contrato que superaba con creces sus emolumentos económicos actuales cifrados en 3,5 millones de euros netos por temporada, a sabiendas de que al jugador todavía le restan dos años más de contrato con el Milan. El que fuera rival del Valencia la pasada semana topó con la negativa del futbolista que espera seguir siendo importante en el fútbol europeo y quiere dejar aparcada la posibilidad de marcharse de momento a una liga menos competitiva. Con su futuro en el aire y ante la obligación de retornar al Milan nada más concluya esta temporada, Carlos Bacca sigue insistiendo en su deseo de seguir en LaLiga y hacerlo con la camiseta grogueta, tras la apuesta del pasado verano.

La primera toma de contacto del Villarreal con el club italiano topó con la negativa a rebajar los 16 millones de euros que estipula la opción de compra y que en el Estadio de la Cerámica no quieren que supere los 12 millones. Pese a ello las negociaciones siguen en marcha, aunque la entidad amarilla mantiene otros frentes abiertos como reconoció el propio futbolista. «El Villarreal está tratando con el Milan y con mi representante, y están tratando esos temas. Yo estoy centrado en el final de temporada y trabajando con tranquilidad. Ya llevan un tiempo hablando de mi futuro y espero que en breve se pueda dar una situación u otra», reconoció. Sabedor el colombiano de que el equipo ´rossonero´ es quien tiene ahora el poder decisorio sobre lo que pueda pasar con él la próxima campaña, el todavía delantero del Villarreal, ratificó como en anteriores ocasiones y de manera pública, su deseo de continuar. «Yo he dicho que me quiero quedar aquí, me siento cómodo en el Villarreal y en Milán el último año no fue bueno, con el entrenador que tenía no pude rendir porque no me sentía importante», aseguró.



Más libre en el Villarreal

El delantero colombiano comentó las diferencias vividas en su estancia en el Villarreal y el Milan, donde nunca sintió confianza plena en su rendimiento. «Para que yo rinda es necesario tener la cabeza libre, ver que se valore tu trabajo, que te demuestran la confianza. En Milán no se tenía esta confianza y aquí me he sentido importante y eso me ayuda, por eso en la recta final me he sentido muy bien», afirmó.

Carlos Bacca también se refirió al partido que cerrará la temporada y que le medirá al Real Madrid el próximo sábado. «Son partidos especiales, ellos estarán pensando en la final de la Champions. Seguro que algunos jugadores definirán su posible titularidad en la final. Nosotros queremos acabar bien y ganar este partido», concluyó.