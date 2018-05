El premio sin precedentes del CD Castellón a un aficionado

El Castellón rifará entre sus abonados la posibilidad de que, en caso de materializarse el ascenso a Segunda B, la celebración de la plantilla pueda iniciarse en el domicilio particular de uno de ellos además de participar de la fiesta.

El C. D. Castellón quiere premiar a su afición tras haber conseguido el mayor número de abonados en la historia de la Tercera División con un total de 12.867. Por ello, hará participe a un abonado y al acompañante que elija de la fiesta de celebración del aniversario en caso de que pueda superar las tres rondas eliminatorias y ascender.

Los abonados que quieran aspirar a esta posibilidad deberán adquirir papeletas de rifa a un precio de 5 euros que sorteará el propio club y que podrán adquirirse en las oficinas y en el Palco VIP del estadio.

En caso de que el Castellón supera la primera eliminatoria ante el C. D. Tropezón y las dos siguientes, obteniendo por tanto el ascenso, el recorrido del equipo en su celebración se iniciaría en el domicilio del aficionado agraciado que, además, podrá participar con el acompañante que decida de todo el recorrido que haga el equipo junto a la plantilla.

También se situará en la vivienda del abonado desde el que parta el trayecto de una placa conmemorativa del acontecimiento: "En casa del afortunado se colocará una placa en la que se podrá leer 'aquí partió la Rúa que llevó al C.D. Castellón al ascenso a Segunda B en la temporada 2017/18'?" explica el Director del Área de Negocio del Club, Pepe Mascarell.

En caso de que el ascenso no se materialice, el club mantendrá su compromiso de cara a la próxima temporada, con lo que el seguidor del club castellonense participaría de la fiesta de celebración en la campaña en la que se consiga subir de categoría.

El club pretende que esta idea se instale "como una costumbre en los próximos ascensos hasta que lleguemos a la Segunda División del fútbol español" ha concluido Mascarell.

En las papeletas, cuyo eslogan es 'vive el ascenso con nosotros?', se aprecia una imagen antigua de la multitudinaria celebración que tuvo lugar por las calles de la ciudad el día que el C.D. Castellón subió a Primera División.