Nuha es el fichaje tras el tiro fallido con Reyes

El CD Castellón ha llegado a un acuerdo con Nuha Marong para incorporarse a las filas albinegras para la disputa el play-off de ascenso a Segunda División ´B´.

Nuha Marong Krubally (Santa Coloma de Farners, 16 de junio de 1993) es un delantero centro que ha destacado estas temporadas por su faceta goleadora y capacidad en el juego aéreo. El espigado (1´93) delantero de origen gambiano ha militado en la U.E Llagostera, Sant Andreu, Elche Ilicitano y C.A Osasuna "B" y Atlético Saguntino, equipo del que procede.

Su fichaje viene avalado por los 21 goles que realizó la temporada 2015/16 con el Elche Ilicitano, cuando se proclamó Pichichi del grupo VI de Tercera División. Además, la temporada pasada anotó 9 goles en 27 encuentros con el Atlético Saguntino en el grupo III de Segunda División "B", además de notables actuaciones en los equipos en los que ha estado. El futbolista albinegro entrenará este viernes ya con sus nuevos compañeros a las órdenes de Sergi Escobar.

Paralelamente rocambolesca ha sido la situación que ha vivido Gerardo Reyes, el futbolista con el que el CD Castellón llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo fichaje de cara al ´play-off´ de ascenso y que finalmente no fichará. El atacante hasta ahora en el Torre Levante tenía ya el contrato en su poder, el miércoles se personó según lo pactado en las instalaciones de Castalia y se entrenó con los que en ese momento eran sus nuevos compañeros porque la intención era acelerar al máximo su adaptación para que pudiese incluso participar en Tanos contra el Tropezón este fin de semana. De hecho, fue recibido con un pasillo como suele ser habitual en estos casos cuando llega un refuerzo, pero la sorpresa llegó tras la sesión cuando el club le comunicó que no podían acometer su contratación.

Pese a que la FIFA deja abierta ahora la puerta a nueva opción por la cual los jugadores podrían militar y jugar partidos oficiales en tres equipos distintos —concretamente lo hace en el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento sobre Transferencia de Jugadores—, en la mayoría de los casos el máximo organismo profesional permite que un jugador acabe siendo inscrito en tres equipos distintos una misma temporada pero sólo pudiendo jugar partidos oficiales en dos de ellos. El Castellón tuvo conocimiento en la mañana del mismo miércoles y como Reyes inició la temporada con licencia profesional en el Envigado de Colombia, su caso podría estar regido por FIFA y la entidad albinegra no quiere asumir ningún riesgo al no tener garantías legales de que la alineación del jugador es correcta. Otros futbolistas de Tercera División esta misma campaña como por ejemplo Rafeta, quien también milita en el Torre Levante después de haber estado esta misma campaña en Buñol y Eldense, han podido jugar en tres equipos, pero su caso no está regido por FIFA.



Nuha aún no puede jugar

Nuha, el flamante fichaje albinegro, fue sancionado con el Saguntino con tres partidos tras una expulsión de los cuales ya ha cumplido dos. Eso implica que la ida en Tanos ante el Tropezón no la puede jugar. En el Castellón lo saben pero pese a ello lo consideran el refuerzo idóneo.