Soldado: "Siempre he sido madridista, desde pequeño"

El valenciano Roberto Soldado, ex del Valencia y el Villarreal y ahora en las filas del Fenerbahce, reconoce sin tapujos que ha sido "siempre madridista". Lo ha hecho en una entrevista en el diario Marca en la que, pasando revista a su temporada en Turquía, explica que el Real Madrid es su equipo desde pequeño y no esconde su deseo de que "ojalá" gane la decimotercera en la final de la UEFA Champions League contra el Liverpool.

"Siempre he sido madridista. Mi familia lo fue desde pequeño, y yo también. Tenemos que disfrutar de esta era, y sí tengo el típico pique con amigos no tan del Madrid [risas]. Ojalá venga la decimotercera. En ese club aprendí mucho en su cantera. Con 14 años, maduré mucho. Fue un premio que me dio la vida", manifiesta.

Soldado, por otra parte, asegura que no se queda con ninguno de los equipos por los que ha pasado como futbolista porque se ha sentido "querido en todos". "Los domingos me pongo a verlos todos, si puedo. Hago una maratón de tele. En un futuro, me dedicaré al fútbol, aunque no sé en qué área", asegura.

Lo que sí que reconoce es que "cuando estaba en mi mejor momento en el Valencia, me fui al Tottenham, y ahí quizá perdí un poco el hilo de la Selección. Jugué con Villas-Boas, pero, al cambiar de técnico en Londres, dejé de jugar y no volví con La Roja. Me perjudicó claramente eso. Pero son cosas que pasan en el fútbol y no hay que darle más vueltas. En general, estoy contento por lo que me ha pasado en el fútbol."