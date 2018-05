Calleja: "Somos ambiciosos y queremos hacerlo mejor"

Javi Calleja, en el acto de su renovación celebrado este mediodía ha comentado que se ha ha cumplido su deseo de continuar en el Villarreal y que la decisión de que sea por un año ha sido consensuada entre el propio técnico y el club "Siempre ha sido mi deseo seguir y el club también me lo ha demostrado. Pensando en la planificación del año que viene para poder hacerlo mejor. Siento el respaldo del club. Hemos decidido un año más, seguiremos hablando de cara al futuro y esperemos que sean muchos años más", ha señalado

El entrenador groguet ha ensalzado el hecho de haber alcanzado el objetivo de alcanzar la Europa League por quinto año consecutivo. "Me gustaría darle valor a lo que se está haciendo. Tiene un gran valor que nos hayamos clasificado para Europa y aunque parezca una costumbre no por ello es más fácil. Hay pocos equipos que lo han conseguido. Volver a estar en Europa entre los mejores es mérito de todos, de la gente que trabaja dentro del club, el cuerpo y los jugadores que son los verdaderos protagonistas. Queremos ganar y hacer el mejor fútbol posible y ese es nuestro deseo", ha apuntado.

A nivel personal, la evolución del técnico madrileño ha sido muy grande ya que en apenas un añoi ha pasado de dirigir al equipo juvenil a llegar al primer equipo. "Ha sido un año bonito e intenso. Hace un año estaba en el juvenil con la Copa de Campeones. Empecé la temporada con el Villarreal B, y quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado. Lo que he aprendido es que el fútbol de élite te exige cada día más, hay que dominar muchos campos y debe intentar desconectar un poco fuera de esto si no te come por dentro", ha reconocido.

Con lesiones, y situaciones extradeportivas como la de Semedo la campaña no ha sido sencilla y pese Calleja ha alabado el esfuerzo de todos los miembros del equipo por seguir adelante. "Estamos para tomar decisiones y encontrar soluciones. Han ocurrido ciertas cosas que no estamos acostumbrados a ver pero que entre todos se han solventado bien, no ha habido ningún momento en el que hayamos puesto ninguna excusa, siempre hemos mirado hacia delante en nuestro trabajo diario y hemos recogido el fruto al final de la temporada", ha indicado.



En cuanto a los objetivos de la campaña, el entrenador madrileño ha mostrado ambición por mejorar. "Es diferente empezar ahora desde el principio. Tengo muchas ganas e ilusión, somos ambiciosos y queremos hacerlo mejor", ha comentado.

Ya sobre la planificación de la próxima temporada y pensando en posibles refuerzos, Calleja, sin dar nombres espera confeccionar un buen bloque. "Estamos abiertos siempre a reforzarnos porque el equipo aspira a mejorar y necesitaremos reforzarnos en ciertas posiciones porque habrá jugadores con los que no contaremos y necesitaremos sustituirlos. Seguro tendré mejor equipo y dentro de nuestras posibilidades la mejor plantilla posible. Se va a reforzar el equipo y las vibraciones para el año que viene es que disfrutaremos. Hay que ver las posibilidades que hay y debemos intentar acertar y que los que vengan sumen y estén en nuestra consonancia de juego", ha finalizado.