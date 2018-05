Gerard Moreno se despide

El anuncio del fichaje de Gerard Moreno por el Villarreal es inminente. Con el pago del 50% de sus derechos y la forma de pago ya definida al Espanyol y que tendrán un montante de 20 millones de euros, la mitad de los 40 que se fijaron en su renovación el pasado mes de noviembre. El futbolista tiene previsto despedirse en breve de manera pública aunque ya ha realizado un anticipo en Catalunya Radio.

Esta entrevista se emitirá al completo el próximo domingo de manera íntegra durante la entrega del trofeo Dani Jarque.

El futbolista se ha mostrado claro sobre cuál puede ser su futuro. "Esté donde esté mi corazón siempre será blanquiazul, independientemente de mi destino. Siga aquí o me vaya, siempre seré perico. Se ha hablado mucho durante estos días. Se ha dicho, por ejemplo, que iría a pagar la cláusula. Yo no iré a pagar la cláusula de rescisión. No me parece bien. Me parece una falta de respeto para el Espanyol", ha indicado.

Al final el acuerdo entre la entidad espanyolista y la grogueta ha sido total ya que el club presidido por Fernando Roig habló con el conjunto catalán y le transmitió el pago de la mitad de los derechos del jugador para quedárselo en propiedad, una situación bien valorada por el delantero. "Se tiene que poner de acuerdo el Espanyol con el club que venga y yo intentaré que el Espanyol reciba el máximo de dinero posible. La situación ahora mismo es grave e intentaré que si tengo que irme el Espanyol reciba el máximo de dinero", ha afirmado.

Gerard Moreno ha justificado su adiós al Espanyol por necesidad de ingresar que tiene ahora mismo el conjunto perico. "Es porque el club necesita unos ingresos antes de julio. Ya veremos que pasa..., pero la realidad es esa. Ahora mismos todos somos conscientes y debemos ayudar al club en la medida que podamos", ha reconocido.

El jugador catalán ha realizado su mejor año en la máxima categoría con 16 goles en LaLiga y 3 en la Copa del Rey.