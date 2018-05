Solo un día después de que por error, la página web oficial de Unai Emery anunciara su fichaje por el Arsenal de Londres, el conjunto británico ha hecho oficial su fichaje con estas palabras: "Un nuevo amanecer. Una nueva era. Un nuevo capítulo. Bienvenido Unai".





A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl