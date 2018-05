No te pierdas los zascas de Cristiano a Pedrerol y a El Chiringuito

Desde el entorno del Real Madrid, y en especial, desde diferentes medios de comunicación, entre ellos con vehemente énfasis El Chiringuito, programa de televisión que presenta Josep Pedrerol, se insiste en las últimas semanas en la posibilidad de que el brasileño Neymar abandone el París Saint Germain y fiche por el Real Madrid. A este respecto, no pocas son las ediciones de El Chiringuito de Pedrerol en las que se ha debatido largo y tendido sobre este fichaje, con encuestas entre todos los contertulios sobre cuánto pagarían por el futbolista brasileño.



Pues bien, este martes por la noche –ya miércoles de madrugada-, Pedrerol tuvo la oportunidad de entrevista en exclusiva a Cristiano Ronaldo, futbolista portugués y estrella del Real Madrid, que en unos días juega la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool en Kiev.



Con sonrisa forzada y tratando de simular compadreo y complicidad, Pedrerol le dice a Cristiano: "Oye, se ha hablado mucho de esa posibilidad estos meses, no estaría mal Neymar y Cristiano juntos". Es una pregunta que, evidentemente busca una respuesta que no es otra que esta: "No, no estaría mal". Pero lejos de responder algo similar a ello con lo que seguir con el culebrón Neymar y las 'exclusivas' durante semanas, la estrella del Real Madrid le responde esto a Pedrerol después de rascare la el pelo y fruncir el ceño: "No sé, yo no controlo esas cosas. Llevo aquí ocho años y hablan de cincuenta jugadores y nadie viene". Y Pedrerol ríe de manera forzada pero Cristiano sigue: "Dicen viene este, viene este, pero llega final de temporada y son siempre los mismos, y los que llegan a la final son siempre los mismos, quien gana cosas son siempre los mismos".





"¿El Balón de Oro?", pero el portugués tampoco entra,, y Pedrerol se arranca de nuevo por Neymar, "hombre, puedes ganar el sexto Balón de Oro, vas camino de ello, estar en la final de la Champions , la Champions que estñás haciendo ayuda mucho, pero€ dicen es que Cristiano si estuviera Neymar, con Neymar no jugaría nunca, pues hombre, los mejores se entienden ¿verdad?", y Cristiano vuelve a lo suyo y le dice:. Conclusión, que está por ver si Cristiano quiere que el Real Madrid fiche a Neymar y sobre todo, que Cristiano no se los cree:. Los ha calado.