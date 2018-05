Ronaldinho se casará con dos mujeres a la vez

El exfutbolista Ronaldinho Gaúcho, quien desde 2016 tiene una relación amorosa con dos mujeres al mismo tiempo, ha decidido casarse con ellas en agosto en Río de Janeiro, informa este jueves el diario sensacionalista O Dia.

Según la versión, el exjugador del Barcelona, quien es visto desde hace dos años en actos públicos con Priscilla Coelho y Beatriz Sousa, les ha regalado sendos anillos de compromiso el pasado mes de enero.

Según apuntan algunos medios brasileños e incluso portales en el exterior, pese a que la información no ha sido todavía confirmada por el ídolo de la selección brasileña o sus novias, la ceremonia se celebrará en la mansión privada que Ronaldinho posee en el acomodado barrio de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro.

La celebración sería informal ya que la bigamia en Brasil es ilegal y se castiga con prisión, agregan los columnistas de la prensa del corazón que han abordado el asunto.

Aunque el ex futbolista nunca confirmó públicamente su relación con estas dos mujeres oriundas de Belo Horizonte, donde el astro del balón acabó su carrera profesional, ha asistido con ambas a muchos de sus eventos públicos y se conjetura que comparte vida con ellas.

La hermana de Ronaldinho, Deise, aseguró estar en contra de la poligamia que practica su hermano, por lo que, según afirmó O Dia, no asistirá a la ceremonia en la que el cantante brasileño Jorge Vercilo será el responsable de la música.