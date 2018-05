Cristiano Ronaldo se despide: "Fue muy bonito jugar en el Madrid"

Cristiano Ronaldo ha insinuado en los micrófonos de Bein Sports tras la final que se marcha: "Fue muy bonito estar en el Real Madrid.



En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado". Al ser repreguntado, insistió: "Disfrutad de este momento, Zidane, el cuerpo técnico, el futuro de los jugadores no es lo importante en este momento. No tengo dudas, estp no es importante ahora. Ya veremos qué va a pasar".



"Aquí lo importante es el club. No voy a entrar el tema personal de ningún jugador", declaró Florentino Pérez al respecto.





???? @Cristiano:



? "Voy a disfrutar este momento y en los siguientes días daré una respuesta: fue bonito estar en el @realmadrid"



? "Lo importante era ganar y seguir en la historia"