Las primeras palabras de Salah tras la lesión

Más allá del golpe deportivo y emocional de perderte una final de la Champions League por lesión, la acción con Sergio Ramos puede ser más trascendental todavía para Mohamed Salah. El africano tiene en duda la disputa del Mundial 2018 en Rusia con Egipto, tras una clasificación histórica más de tres décadas después.



La estrella egipcia y 'red' rompió su silencio y tranquilizó a sus aficionados, después de la lesión sufrida durante la final de la Champions League con el siguiente comentario en Twitter:



"Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. Pese a las adversidades, tengo la confianza de estaré en Rusia para que todos estéis orgullosos. Vuestro amor y apoyo me darán la fuerza que necesito"





It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e