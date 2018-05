El testimonio más duro de Karius

En el fútbol y más en las finales siempre hay unos que brillan y otros que fallan. La Champions League será recordada especialmente por los errores de Loris Karius en Kiev que acercaron al Real Madrid a conseguir la decimotercera contra el Liverpool.



El portero se mostró abatido después del pitido final y ha estado en el foco de las críticas a nivel mundial en redes sociales, siendo protagonista en memes, vídeos y demás chistes en las redes sociales. El germano después de la final se sinceró en Twitter después del error en el gol de Benzema y en el segundo de Gareth Bale.



"No he dormido hasta ahora. Las escenas siguen corriendo por mi cabeza una y otra vez. Estoy infinitamente apenado por mis compañeros de equipo, por los seguidores y por todo el staff... Sé que lo arruiné con los dos errores y arruiné a todos ustedes", explicó un apenado Karius que no pudo contener las lágrimas sobre el verde ucraniano.



"Como dije, me gustaría volver atrás en el tiempo, pero no es posible. Es aún peor, ya que todos sentimos que podríamos haber vencido al Madrid, estuvimos en el partido durante mucho tiempo...", comentó Karius.





Haven´t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC