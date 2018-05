Abidal no perdona a Pedrerol: "Si quiere dar mala imagen, se está equivocando"

El exfutbolista del FC Barcelona, Eric Abidal, no perdona a Josep Pedrerol. En una entrevista concedido a Radio Marca, el jugador francés ha repasado su trayectoria deportiva y se ha mostrado muy duro cuando ha recordado la polémica en que se vio envuelto por Josep Pedrerol, periodista y presentador del programa televisivo El Chiringuito.



Todo empezó por un vídeo que Abidal envió a la plantilla del FC Barcleona mientras se recuperaba de un cáncer de hígado. Años después, el propio Abidal contó en una entrevista la reacción de Leo Messi, que fue esta: "¿Sabes que me dijo Messi? No nos envíes más cosas así, que nos hace daño. Yo no lo veía así, me veía bien y les decía "chicos, ánimo" pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y que eso les dejó hechos polvo".



Y este fue el enfoque que le dio Pedrerol a las palabras de Abidal: "No me envíes más vídeos así, que nos haces daño". En su momento el jugador francés fue crítico con Pedrerol a través de las redes sociales con estas palabras: "Aclaración: Cuando envié el vídeo para animar al equipo, Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí".





Abidal: "Hice un vídeo para los jugadores, había partido. Messi me dijo que no se lo tenía que haber enviado, que les había afectado". #JUGONES pic.twitter.com/dGte6Jr5Ir — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 10 de enero de 2018

: "Yo no estoy aquí para perdonar a nadie, la gente empieza a hablar y dice cosas, lo más importante es lo que he dicho yo, que la relación que tuve con Messi nunca cambiará y lo que él hizo por mi estará ahí,porque no estamos hablando de la misma persona".