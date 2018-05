Florentino pasa al ataque

Durante toda la temporada en las altas esferas del Santiago Bernabéu han deslizado la intención de reforzar la plantilla para recuperar ese fondo de armario que al Madrid le permitió ser campeón de España y de Europa. Algo que este año pese a conquistar la decimotercera Champions no han logrado, tirando LaLiga y la Copa. Esto demostró que la apuesta por los jóvenes talentos (Ceballos, Llorente, Vallejo...) para la segunda unidad era equivocada. Dos fracasos que no gustaron nada a Florentino, que este verano sí aspira a reventar el mercado, después de tragar y permitirle a Zidane no tocar la plantilla en enero. Para más inri el juego del 'ahora me quedo, ahora me voy' de Cristiano y las palabras de Bale tras la final han dejado la puerta abierta.



Varios frentes abiertos

El Madrid tiene tres posiciones subrayadas en rojo para cimentar otro proyecto farónico. La portería, la defensa y un '9' más goleador que Benzema. El francés es intocable para Zidane y es el futbolista que mejor conjuga con el resto de atacantes, pero no aporta altas cifras goleadoras. Tampoco Mayoral ha hecho olvidar a Morata y ese hueco persiste. Esa continuidad de Benzema limitará las pretensiones madridistas hacia un perfil de futuro en lugar de Kane o Lewandowski. Mariano, que salió del Madrid en 2017, gusta y mucho. Por precio, perfil, adaptación y rol. El Lyon podría dejarlo salir sin rechistar por una baja cantidad, ya que los merengues cobrarían una plusvalía de su venta a un tercero.

En cuanto a la meta Florentino busca un portero desde la prehistoria y ya lo demostró con el 'caso Fax' con De Gea o este invierno con Kepa. Zidane está contento con Keylor, pero la directiva realizará una gran inversión para traer un portero que compita con el tico. Mourinho ya ha descartado a De Gea, Kepa renovó con el Athletic y Alisson se erige como la mejor opción. La Roma podría dejarlo salir por unos 50 millones y en Chamartín quieren cerrarlo antes del Mundial, donde será titular con Brasil.

En el Madrid esperan que la primera pieza para la zaga sea Odriozola. El vasco, relacionado con el Madrid todo el curso, tiene una accesible cláusula de 40 millones para mantener la cuota nacional en el equipo. Asimismo Giménez, al que ya intentaron fichar, es la piedra para apuntalar el centro junto a Varane, Ramos y el polivalente Nacho, tras la salida de Pepe y la inmadurez de Vallejo. Su cláusula es de 65 millones, pero su fichaje empeoraría más las relaciones con el Atlético.



Los caprichos de Florentino

Neymar y Hazard. El presidente contra el entrenador. Si sale alguno del tridente ofensivo, Bale es el que tiene más papeletas tras reclamar más minutos, aunque también es difícil después de ser el 'héroe' de Kiev y por su alto precio.

En ese caso Florentino haría su típico fichaje de campanillas. Su sueño es Neymar, aunque la operación es complicadísima, al menos este verano, tras las últimas palabras del jugador y el precio desorbitado que podría demandar el PSG. Sino Zidane apostaría por Hazard. Su obsesión. Un jugador que siempre ha querido y que no jugará la Champions con el Chelsea y que podría forzar su salida de Stamford Bridge este verano. En la récamara quedarían Kane o Salah.