Un granota en la boda de Sergi Roberto

No estará en Rusia en el Mundial 2018, después de que no le llamara Julen Lopetegui, pero Sergi Roberto no está pasando nada mal estas primeras fechas de las vacaciones a nivel personal. El futbolista del Barcelona aprovechó para casarse con su pareja Coral Simanovich. Lógicamente en el evento hubo numerosos jugadores de LaLiga Santander y entre ellos se encontraba Rubén Rochina.

Hasta Tel-Aviv (Israel) viajaron Rochina, Bartra, Muniesa, Bojan, Oriol Romeu o Jordi Amat entre otros para disfrutar de unos días de asueto con motivo de la boda de Sergi Roberto. Además como se ve en la foto todos ellos participaron en la habitual despedida de soltero del jugador catalán.