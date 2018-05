Javi Calleja se sincera en SUPER

Javi Calleja se ha sincerado con SUPER tras su reciente renovación con el Villarreal por una temporada más.

El técnico madrileño ha reconocido que su continuidad fue sencilla por la buena predisposición de todas las partes. "Siempre ha habido un acuerdo total. Sabía, porque hablaba todos los días con Roig Negueroles, el presidente o el consejero delegado, que lo que queríamos era hacer un proyecto a largo plazo. Tenía un año más de contrato y así se ha cerrado. Queremos mejorar lo que hemos hecho este año", ha asegurado.

Calleja, como Paco López ha llegado al primer equipo tras muchos años de trabajo con la cantera y el equipo filial. El entrenador groguet ha reivindicado el papel de los entrenadores de la casa y la buena labor que puedan hacer. "Toda gran historia tiene un primer día. Si no te dan esa oportunidad para que puedas demostrar si vales o no, no llegaría nadie, no habrían los grandes entrenadores de hoy en día. Yo conocía la manera de trabajar del club, su idiosincrasia y tengo la experiencia de haber sido jugador profesional que siempre ayuda y aunque no es imprescindible, te ayuda a gestionar un vestuario. El fútbol base de España tanto en jugadores como entrenadores es lo mejor del mundo y por ejemplo Paco López también salió del Villarreal. Sus números y su valía han sido enormes y no hay que tener miedo, sino confianza en lo que haces", ha indicado.

En cuanto a los objetivos de la próxima temporada, el entrenador del Villarreal se ha mostrado ambicioso. "Tomo las palabras del presidente que lo primero es la permanencia y a partir de ahí llegar lo más lejos posible en las tres competiciones. Yo no renuncio a nada. Mi ambición es máxima y también la del club. Se va a hacer una plantilla competitiva para disfrutar del fútbol y conseguir retos importantes pero paso a paso", ha afirmado.

Este jueves, toda la entrevista completa a Javi Calleja en la edición impresa de SUPER.