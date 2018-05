Estas son todas las posibilidades del ´Play-off´ de ascenso a Primera

El Sporting de Rubén Baraja y el Zaragoza se repartirán la tercera y la cuarta plaza que les otorgará el factor cancha (jugar el partido de vuelta en su estadio) tanto en el primer duelo como en el segundo, mientras que Osasuna, Cádiz, Valladolid, Numancia y Oviedo pujarán por hacerse con las dos plazas restantes.

El partido de la jornada será sin duda el Valladolid - Osasuna en el que ambos dependen de sí mismos e incluso podrían conformarse con el empate en caso de darse otros factores externos, sobre todo en el caso de los navarros, que tienen ganada la diferencia de goles con la mayoría de los implicados en el asalto al 'Play-Off'.



Estas son todas las posibilidades:



CA Osasuna será:

- 5º si gana al Valladolid

- 5º si empata y el Cádiz no gana... salvo que el Cádiz pierda, y Numancia y Oviedo ganen

- 6º si empata y Cádiz gana, salvo que Numancia y Oviedo ganen

- 6º si empata, Cádiz pierde, y Numancia y Oviedo ganen

- 6º si pierde, Cádiz pierde, y Numancia y Oviedo no ganen

El Cádiz será:

- 5º si gana y Valladolid no pierde ante Osasuna

- 6º si gana y Osasuna gana

- 6º si empata, no hay empate en el Real Valladolid - CA Osasuna y el Numancia no gana

- 6º si empata, termina en empate Real Valladolid - CA Osasuna , el Numancia no gana y el Oviedo no gana

- 6º si pierde, Osasuna gana, Numancia no gana y Oviedo no gana

El Real Valladolid será:

- 5º si gana y el Cádiz no gana

- 5º si empata, el Cádiz pierde, y tanto Numancia como Oviedo ganan

- 6º si gana y Cádiz gana

- 6º si empata, Cádiz pierde y Numancia no gana

- 6º si empata, Cádiz gana, Numancia gana y Oviedo gana

- 6º si empata, Cádiz empata, Numancia no gana y Oviedo gana

El Numancia será:

- 6º si gana y Cádiz pierde, salvo que el Real Valladolid - CA Osasuna empaten y gane el Oviedo

El Real Oviedo será:

- 6º si gana, el Cádiz pierde, el Real Valladolid - CA Osasuna no acaba en empate y el Numancia no gana